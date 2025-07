SURTOU!

Com rotina de maternidade, Joyce surta e tem crise de pânico em ‘História de Amor’

Mimada pela mãe, Joyce não consegue lidar com a exaustão da maternidade e isolamento dos dois homens mais importantes de sua vida

Joyce (Carla Marins), filha de Helena (Regia Duarte) sofre um dos momentos mais conturbados de sua vida. Após o nascimento da filha, Alice, ela tenta administrar as emoções causadas pelos relacionamentos com Caio e Bruno.>

Ressentida, Joyce se sente incomodada com a atenção em volta do bebê, inclusive, com visitas, o que desperta ciúmes do também imaturo Caio.>