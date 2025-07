SPOILER

'Dona de Mim': Leo é demitida após ser incriminada por Jaques

Novela das sete da TV Globo promete reviravoltas nas mãos do bandido; confira

Elis Freire

Publicado em 14 de julho de 2025 às 19:07

Leona em 'Dona de Mim' Crédito: Reprodução

Mais uma reviravolta abalará as estruturas de "Dona de Mim", novela das sete no ar na TV Globo. Dessa vez, uma armadilha de Jaques (Marcello Novaes) levará a demissão de Leona (Clara Moneke) do cargo de babá de Sofia (Elis Cabral). Como ele a considera uma "babá enxerida", o vilão vai bolar um plano para deixar ela longe da família. As cenas estão previstas para irem ao ar a partir do capítulo de 21 de agosto.>

Tudo acontecerá após ele conquistar a presidência da empresa e passar a morar na mansão Boaz. De lá, o bandido começará a vigiar os seus parentes secretamente por meio de câmeras de segurança. O foco principal da sua investigação será Rosa (Suely Franco) e Samuel (Juan Paiva), buscando afastá-los da empresa. Ele quer provar que sua mãe está ficando senil e instalará câmeras em seu quarto, que serão descobertas por Leo.>

Para se redimir, Jaques convocará uma reunião de família, onde afirmará que agiu pensando na segurança de seus parentes. Ele ainda dirá que removerá as câmeras dos quartos, mas manterá a vigilância nas áreas comuns, com isso, conseguirá uma maneira de tirar Leo de vez da casa. >

Como será a armadilha?

Para botar o plano em prática, o irmão de Abel se encontrará com seu aliado Ricardo (Marcos Pasquim) e solicitará sua ajuda. "Preciso saber qual é a melhor forma de demitir uma funcionária sem ela me encher o saco com chororô e aquela lenga-lenga insuportável que você conhece", pedirá. "Acusa de furto. Mas aí tem que provar o furto", responderá o advogado.>

A ideia é incriminar a mocinha Leona. Para isso, ele posicionará a sua carteira sobre uma mesa estrategicamente, com uma câmera posicionada para pegar toda a cena, e aguardará a chegada da babá. Logo, Leo passará pelo objeto e o pegará, tentando buscar o dono.>

"JB...? Deve ser Jaques Boaz!", irá ler. Percebendo o dono, ela devolverá a carteira para onde estava, mas logo mudará de ideia. "Quer saber? Depois pegam e dizem que fui eu. Vou guardar isso", decidirá.>

A babá entrará no quarto do filho de Rosa e deixará a carteira lá. Desconfiada, ela recorrerá às câmeras para garantir sua inocência. "Tô aqui devolvendo a carteira do Jaques Boaz para seu quarto sagrado! Tá pegando, câmera? Tem câmera aqui? Depois não quero nenhum papinho estranho pra cima de mim!". Porém, não haverão câmeras dentro do quarto.>

Apesar de sua tentativa de devolver o objeto ao dono, ela acabará incriminada mesmo assim. Deco (José Maria Brion), namorado de Nina (Flora Camolese), invadirá a casa e roubará de fato a carteira do presidente da Boaz. A culpa vai cair sobre Leo.>

Como será a demissão?

Jaques acusará Leo, utilizando as gravações como prova diante da família Boaz.>

"Vai negar que roubou minha carteira? Tá gravado! Você tá demitida", dirá. Indignada, Leo tentará se defender: "Jaques, você tá viajando. Eu não roubei nada. Por que eu iria roubar alguma coisa sua?", questionará "Vai negar que pegou a carteira?", provocará ele.>

"Peguei e devolvi. Eu até olhei pra câmera. Tava escrito J.B., de Jaques Boaz, eu sabia que era sua. Não tem câmera pela casa toda? Deixei no seu quarto, 'senhor'", afirmará Leo. Ela fará questão de guiar Jaques até a carteira. Entretanto, chegando no quarto, não haverá nada ali.>

E, então, Jaques pedirá a demissão de Leo. Samuel tentará defender ela, mas a decisão já terá sido tomada. >