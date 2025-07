NOVA UNIDADE

Instalação de nova fábrica da Mondial na Bahia vai gerar 1.400 empregos diretos; saiba mais

Obras começam ainda este ano e unidade vai produzir fornos elétricos e climatizadores

Perla Ribeiro

Publicado em 14 de julho de 2025 às 12:31

Instalação de nova fábrica da Mondial na Bahia vai gerar 1.400 empregos diretos; saiba mais Crédito: Divulgação

O município de Cruz das Almas acaba de consolidar uma das maiores conquistas econômicas de sua história: a instalação de uma nova unidade industrial do Grupo MK, detentor das marcas Mondial e AIWA. O anúncio foi confirmado após a assinatura do protocolo de intenções entre a prefeitura da cidade e o grupo empresarial, representado pelos cofundadores Giovanni M. Cardoso e Alberto Baggianni, durante viagem do prefeito de Cruz das Almas e comitiva à São Paulo, na sede administrativa da fábrica. O investimento inicial previsto é de R$ 45,7 milhões e a previsão é de geração de até 1.400 empregos diretos ao longo das etapas do projeto. >

A nova fábrica será construída no DICA 2, em uma área de 200 mil m² cedida pelo município, localizada estrategicamente às margens da BR-101. A obras estão previstas para iniciarem entre outubro e novembro deste ano e a previsão é que a primeira fase seja concluída até o fim de 2026, com foco inicial na produção de fornos elétricos e climatizadores. Esta será a segunda fábrica da Mondial na Bahia. O grupo já possui uma unidade em Conceição do Jacuípe, que é responsável por empregar quase 5 mil colaboradores e é responsável pela produção de diversos produtos da marca. A empresa também está expandindo suas operações com um novo centro de distribuição na mesma cidade.>

Para o prefeito Ednaldo Ribeiro, a chegada da Mondial simboliza um novo tempo para Cruz das Almas. “A chegada da Mondial representa um marco histórico para Cruz das Almas. É um passo gigante rumo ao desenvolvimento econômico do nosso município. Estamos falando da geração de empregos, de mais renda circulando na cidade, de oportunidades reais para os nossos jovens e para quem sempre sonhou com um trabalho digno, perto de casa”, afirmou o prefeito.>

Além da cessão do terreno, a Prefeitura também garantiu isenção de IPTU sobre a área urbana destinada ao projeto, como forma de atrair o investimento e impulsionar o desenvolvimento da região. O presidente da Câmara Municipal, vereador Euricles Neto, também celebrou o momento: “A Mondial escolheu Cruz porque confia no nosso trabalho, na nossa organização e no nosso compromisso com o crescimento da cidade. É o resultado de muito trabalho, planejamento e diálogo com o setor privado. É uma conquista que vai transformar vidas”, destacou.>