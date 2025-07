COPIA E COLA

Juíza é demitida após usar mesmo modelo de sentença em 2 mil processos

Irregularidade teria sido cometida para inflar resultados de produtividade

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS) demitiu a juíza substituta Angélica Chamon Layoun, que atuava na comarca de Cachoeira do Sul. A decisão foi publicada no Diário da Justiça na última segunda-feira (7) e teve como base irregularidades na condução de processos pela magistrada, que estava no cargo há pouco mais de um ano. >