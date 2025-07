CARRO BLINDADO

Bicheiro alvo de atentado disse que na horas dos disparos deitou totalmente o banco e não viu os tiros

Vítima é filho do bicheiro Luizinho Drumond, morto em 2020, e faz parte da nova cúpula do jogo de bicho no Rio de Janeiro

Perla Ribeiro

Publicado em 12 de julho de 2025 às 16:46

Porsche usado por bicheiro ficou com mais de 30 marcas de tiros Crédito: Raoni Alves/ g1 Rio

Alvo de uma emboscada, o contraventor Vinicius Drumond foi seguido pelos atiradores depois de sair de uma academia, no Casa Shopping, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Segundo a investigação, ele foi seguido por criminosos armados com fuzis, que dispararam contra o seu carro, um Porsche Taycan Turbo blindado, na Avenida das Américas, na manhã de sexta-feira (11), por volta das 11h. Vinícius era o único ocupante do veículo de luxo e chegou a dizer para um dos policiais que investigam o caso que, na hora dos disparos, deitou completamente o banco do motorista e não viu os tiros. As informações são do G1 RJ. >

As portas e janelas do Porsche ficaram completamente crivadas de balas. Foram mais de 30 tiros na lateral esquerda, onde Vinicius estava. Além de diversas marcas tiros, o carro tinha furos nos vidros laterais, que são conhecidos como seteiras. Elas servem para acomodar os canos de fuzis e atirar de dentro para fora. A polícia acredita que pelo menos três criminosos participaram do ataque, utilizando duas seteiras camufladas: uma na porta dianteira e outra na traseira, ambas do lado do passageiro.>

O carro de Vinicius passou por perícia ainda no estacionamento no hospital e depois foi levado para a delegacia. Vinicius é filho do bicheiro Luizinho Drumond, morto em 2020. Além da influência na escola de samba Imperatriz Leopoldinense, herdou do pai pontos do jogo de bicho em bairros como Ramos, Manguinhos, Maré, Bonsucesso, Complexo do Alemão, Penha, Parada de Lucas e Vigário Geral. Agora, integra a nova cúpula do jogo do bicho no Rio. Há poucos dias, Vinicius foi anunciado como patrono da escola de samba Em Cima da Hora, da Série Ouro.>

Mas os negócios de Vinicius, segundo a polícia, vão além do jogo do bicho. As investigações apontam que ele usava dinheiro da contravenção para financiar um esquema de furto de petróleo dos dutos da Petrobras. A vítima do atentado chegou a ser alvo de uma operação no início do ano. Vinicius Drumond também é investigado pelo assassinato do empresário Manuel Agostinho Rodrigues de Miranda, em Del Castilho, em 2024. Agostinho era o principal aliado de Luizinho Drumond, mas após a morte do pai, ele e Vinicius se desentenderam. Por isso, Vinicius acabou se tornando um dos suspeitos. A investigação ainda está em andamento.>