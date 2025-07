VIRILIZAÇÃO

Bebê de 10 meses sofre alterações na genitália após contato com gel de testosterona do pai

Bebê foi exposta ao produto ao deitar no peito do pai

Larissa Almeida

Publicado em 12 de julho de 2025 às 13:41

Bebê foi exposta a produto usado pelo pai Crédito: Freepik

Uma bebê de 10 meses desenvolveu alterações genitais após ser exposta, sem intenção, a um gel de testosterona aplicado pelo pai. O caso foi relatado por médicos suecos como um alerta sobre os riscos do uso de terapias hormonais no ambiente doméstico, especialmente quando há crianças pequenas. >

De acordo com os profissionais do Hospital Universitário Sahlgrenska, na Suécia, o homem havia utilizado um produto tópico com testosterona – hormônio sexual masculino – comum em tratamentos para baixa energia e libido em homens. A filha teve contato com o peito nu do pai, onde o gel havia sido aplicado, o que causou uma exposição acidental ao hormônio. >

Após repetidos episódios de contato pele a pele, a criança apresentou sinais de virilização. Exames revelaram níveis anormalmente elevados de testosterona no organismo da menina. Médicos notaram aumento do clitóris e alterações nos lábios vaginais, que passaram a se assemelhar ao órgão e ao escroto masculino, respectivamente. >

Com a suspensão do contato e o fim da exposição ao hormônio, os sintomas foram revertidos. Segundo a endocrinologista pediátrica Jovanna Dahlgren, responsável pelo acompanhamento do caso, esse é um dos vários episódios similares registrados nos últimos anos. >

Ela destacou a importância de alertar pais sobre os riscos desses medicamentos, especialmente porque o uso da terapia de reposição de testosterona tem crescido entre homens mais jovens, muitas vezes por motivos estéticos. >

“Os pais ficam completamente desesperados quando entendem o que aconteceu. As pessoas nem sempre percebem o quão potentes são esses tratamentos”, afirmou Dahlgren ao jornal sueco Göteborgs-Posten. >

A ocorrências surge em meio a uma crescente indústria de terapia de reposição de testosterona (TRT). A terapia já foi reservada para um pequeno número de homens que sofriam de baixos níveis do hormônio sexual. No entanto, agora está sendo apresentada como um medicamento que pode ajudar homens de até 30 anos com uma variedade de sintomas leves, desde fadiga até crescimento muscular e ereções mais fortes. >