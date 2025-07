NOVELA

'Voltei, família!': Leonardo desmascara Odete Roitman durante retorno bombástico em Vale Tudo

Filho reaparece após anos e expõe mentiras da mãe sobre o acidente que quase o matou

O que ninguém esperava era que Leonardo tivesse uma melhora surpreendente. Com sequelas no início, foi deixado aos cuidados de Nise (Teca Pereira), já que Odete se recusava a conviver com um filho com deficiência. Com o tempo, ele recuperou totalmente a saúde, mas manteve a farsa das sequelas para continuar recebendo dinheiro da mãe, intermediado por Nise.>