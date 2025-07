PERIGO

Fisioterapeuta morre queimado dentro de câmara hiperbárica em clínica

Vítima, de 43 anos, foi encontrada carbonizada dentro do equipamento na própria clínica

O fisioterapeuta Walter Foxcroft, de 43 anos, morreu queimado dentro de uma câmara hiperbárica na clínica onde trabalhava, no estado do Arizona, nos Estados Unidos. O corpo foi encontrado carbonizado pelos bombeiros após um incêndio no equipamento. Ele estava sozinho no consultório no momento do acidente.>