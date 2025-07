NOVELA

Vale Tudo: novo vilão vira amante de Odete e se alia a ela em armações

Casal improvável surpreenderá o público

Odete (Debora Bloch) terá um novo amante em Vale Tudo. Ele é Mário Sérgio (Thomás Aquino), que começará a trabalhar na TCA. Além de trocar beijos com a poderosa chefona, o personagem também vai ajudá-la em planos e armações malignas.>

O personagem se aproxima cada vez mais de Odete, com quem tem encontros íntimos no escritório da empresa, trocando beijos e consolidando a aliança. Mário Sérgio se torna um grande aliado da vilã e participa ativamente de suas tramas.>

Apesar do novo relacionamento, Odete mantém seu envolvimento com Walter (Leandro Lima). Os dois continuam se encontrando e o galã também apoia as tramoias da megera.>