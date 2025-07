NOVELA

Vale Tudo: César e Fátima batem de frente com carro de Afonso, e segredo quase vem à tona

Acidente coloca Maria de Fátima em risco de ser desmascarada por Afonso

Nos próximos capítulos do remake de Vale Tudo, Maria de Fátima (Bella Campos) se verá diante do risco de perder tudo. Um acidente envolvendo César (Cauã Reymond) e Afonso (Humberto Carrão) ameaça revelar o segredo que ela vem escondendo desde que voltou de Paris.>

A nova fase de Vale Tudo marca o retorno de Maria de Fátima ao Brasil com visual reformulado, mas os mesmos segredos de sempre. De volta do exterior, ela continua manipulando Afonso Roitman, agora seu marido, enquanto mantém um caso com César Ribeiro, o michê interpretado por Cauã Reymond.>