NOVELA DAS 6

'Êta Mundo Melhor!': Candinho ganha novo aliado na busca pelo filho no capítulo deste sábado (12)

Capítulo traz reviravoltas com reencontros, novos planos e golpes à vista

Enquanto isso, Samir acompanha Zulma contra sua vontade, sem imaginar que ela está envolvida em golpes. No núcleo paralelo, Ernesto atua como promotor de rua, e Asdrúbal conversa com Celso sobre novos métodos de encontrar o menino, reacendendo as esperanças da família.

Outro momento emocionante do episódio é quando Samir promete a Jasmin que a levará consigo caso reencontre seu pai. No final do capítulo, Candinho e Picolé se enchem de entusiasmo com as ideias de Asdrúbal para prosseguir na busca.