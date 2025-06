NOVELA DAS 18H

De coadjuvante a protagonista: Jeniffer Nascimento estrela nova fase de 'Êta Mundo Melhor!'

Atriz vai viver o novo par romântico de Candinho na continuação da novela e revive também sua trajetória musical na Globo

A atriz Jeniffer Nascimento está prestes a dar um salto importante na carreira. Depois de interpretar uma personagem secundária em Êta Mundo Bom! (2016), ela agora retorna ao universo da novela — só que como protagonista na continuação da história, intitulada Êta Mundo Melhor!, com estreia marcada para o dia 30 de junho, na faixa das 18h da Globo. >

Na nova trama, Jeniffer dará vida à cantora de rádio Benedita dos Santos, que conquistará o coração de Candinho, personagem de Sergio Guizé, assumindo o posto de novo interesse amoroso do protagonista.>

O destaque musical da personagem tem tudo a ver com a trajetória da atriz na vida real: Jeniffer foi campeã da 2ª temporada do reality musical “Popstar”, da Globo, onde mostrou todo seu talento vocal e faturou o prêmio de R$ 250 mil.>

Na final do programa, a artista brilhou com uma performance impactante de “Survivor”, sucesso do grupo Destiny’s Child, eternizado na voz de Beyoncé. Na disputa, ela superou nomes como João Côrtes, Malu Rodrigues, Mouhamed Harfouch, Renata Capucci e o próprio Sergio Guizé, seu novo par romântico na novela.>