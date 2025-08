FAMÍLIA GIL

Conheça Marina Morena, empresária de Anitta considerada filha por Gilberto Gil

Marina completou 42 anos em meio ao luto pela morte de Preta Gil

Marina Morena, responsável por alavancar carreiras de artistas como Anitta e uma das figuras mais próximas de Preta Gil, foi lembrada como “filha do coração” por Gilberto e Flora Gil durante o luto que abalou a família recentemente. Aos 42 anos, completados apenas três dias após a morte da irmã, Marina tem uma história profundamente entrelaçada com os Gil, tanto afetiva quanto espiritual. >

Filha de Keka de Oxóssi, Marina cresceu frequentando o mesmo terreiro de candomblé que Flora Gil, mãe de Preta. A convivência próxima com a família desde a infância fez com que ela fosse tratada como filha e irmã. “Nunca houve distinção. Eu era tratada igual aos filhos”, contou Marina em entrevista ao jornal O Globo. O vínculo foi reafirmado por Flora Gil, que afirmou: “Quando se casou, o altar tinha duas mães”.>

A relação entre Marina e Preta era de irmandade. As duas passavam os verões juntas na casa dos Gil em Salvador e construíram uma trajetória de parceria e afeto. No dia do seu aniversário, Marina usou as redes sociais para homenagear a amiga. “Hoje é o meu aniversário não tão feliz, respiro fundo e agradeço por ter vivido tantos aniversários ao seu lado”, escreveu, revelando o impacto da ausência de Preta no novo ciclo.>