Nadja Haddad rebate seguidora que questionou se filho tem 'síndrome': 'Rostinho dele'

Apresentadora disse que falaria "com toda tranquilidade" se José tivesse alguma síndrome

Giuliana Mancini

Publicado em 1 de agosto de 2025 às 10:00

Nadja Haddad com o marido e o filho Crédito: Reprodução/Instagram

Nadja Haddad usou as redes sociais para negar as especulações de que seu filho, José, seria portador de alguma síndrome por ter uma "aparência diferente". O menino, que tem 1 ano, é fruto do casamento da apresentadora com Danilo Joan.>

Ao abrir uma caixinha de perguntas no Instagram, Nadja foi questionada: "O José tem alguma síndrome? Desculpa a pergunta, é porque sou leiga e vejo o rostinho tão diferente". Ela respondeu: "Ai, ai, essas perguntas... não, o José não tem nenhuma síndrome, graças a Deus. E o rotinho dele, é o rostinho da família do meu marido, que não é diferente. Se o José algum dia vai ter algum problema de saúde, não sabemos ainda. No momento, ele não tem, graças ao nosso bom Deus",

"Se ele tivesse [alguma síndrome], eu falaria com toda tranquilidade, até porque com o conhecimento que eu buscaria, eu teria que compartilhar com vocês. Então, não, o José não tem o rostinho diferente, o José é a cara da família do meu marido. Agora que ele está ficando com algumas expressões parecidas comigo", completou a apresentadora.>