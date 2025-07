COM SILVIO SANTOS

Único vencedor do 'Show do Milhão' revela o que fez com o prêmio milionário

Sidiney de Moraes levou o maior prêmio do game show em 2003

Heider Sacramento

Publicado em 31 de julho de 2025 às 11:56

Show do Milhão Crédito: Reprodução

“O Show do Milhão”, clássico game show do SBT criado por Silvio Santos, marcou gerações com perguntas de conhecimento geral e o cobiçado prêmio máximo de R$ 1 milhão. No entanto, em mais de duas décadas de história, apenas um participante conseguiu conquistar o prêmio principal: Sidiney de Moraes, ex-funcionário do Banco do Brasil e morador do Mato Grosso do Sul. >

A vitória histórica aconteceu em 22 de outubro de 2003, quando Sidiney respondeu corretamente à pergunta decisiva: “Em que dia nasceu e em que dia foi registrado o presidente Lula?”. Convicto, ele escolheu a opção “6 e 27 de outubro”. “Já tinha lido sobre a vida do presidente e tinha certeza da resposta”, afirmou, antes de ouvir Silvio Santos anunciar com entusiasmo: “Ganhou R$ 1 milhão!”, em meio a uma explosão de papel picado e aplausos no estúdio.>

Quase duas décadas depois, em entrevista ao jornal O Globo, Sidiney contou como utilizou o prêmio. Ele doou R$ 100 mil para cada um dos dois filhos, R$ 15 mil para um familiar próximo e dividiu outros R$ 5 mil entre parentes. Desde então, vive de forma discreta em seu estado natal e evita exposição pública. Em 2017, recusou um convite do SBT para reencontrar Silvio Santos. “Por isso não quero aparecer até hoje, tem gente que faz loucura por causa de mixaria. É perigoso”, justificou.>