NOVELA DAS 9

Maria de Fátima vai vender o próprio filho por R$ 150 mil em ‘Vale Tudo’

Personagem comete crime chocante ao negociar bebê com estrangeiros

Um dos momentos mais polêmicos da primeira versão de ‘Vale Tudo’ (1988) volta a chocar o público no remake da novela: Maria de Fátima (Glória Pires) decide vender o próprio filho para esconder uma traição. Grávida de César (Cauã Reymond) e casada com Afonso (Humberto Carrão), que é estéril, a vilã opta por se livrar da criança para manter as aparências. >