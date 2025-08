ALIMENTAÇÃO

Você toma café com leite todo dia? Especialistas alertam sobre erros comuns

Veja dicas de especialista simples para um café com leite cheio de vitalidade.

Esta união poderosa combina os antioxidantes do café com as proteínas e o cálcio do leite, favorecendo o foco mental. Além disso, promove uma sensação duradoura de saciedade, auxiliando no controle do apetite e na gestão de peso diária.>