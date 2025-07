30 ANOS

Bruna Marquezine convida ex-namorado para festão de R$ 1 milhão, mas deixa famosos de fora; veja quem

Comemoração acontecerá na exclusiva Ilha Fiscal, no Rio de Janeiro

O festão de 30 anos de Bruna Marquezine ainda está um pouquinho distante, mas as preparações já estão a todo vapor. A comemoração será realizada em um dos cenários mais emblemáticos e exclusivos do Rio de Janeiro, a Ilha Fiscal, e impressiona pelos altos valores: deve superar a marca de R$ 1 milhão. As informações foram divulgadas pelo jornalista Matheus Baldi, da revista IstoÉ.>