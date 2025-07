DESPEDIDAS

Por que Paola Carosella e Erick Jacquin deixaram o MasterChef? Veja os motivos das saídas

Chefs veteranos se afastaram do reality da Band por razões diferentes; entenda cada caso

Veteranos desde o início do MasterChef Brasil, Paola Carosella e Erick Jacquin não fazem mais parte da bancada fixa do programa em 2025. Embora os motivos sejam distintos, ambos os chefs se afastaram do reality culinário em momentos diferentes, e a Band esclareceu as razões de cada saída.>