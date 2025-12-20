Acesse sua conta
Anjo da Guarda orienta 2 signos neste sábado (20 de dezembro): perdoe, esse peso no coração só faz mal a você

É hora de aprender a soltar o que dói para não seguir ferido

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 00:30

Signos e passado
Signos e passado Crédito: Imagem gerada por IA

Neste sábado (20), o Anjo da Guarda chega com uma mensagem clara e necessária: perdoar é libertar-se. À medida que o ano se aproxima do fim, ele convida você a deixar para trás ressentimentos, mágoas e pensamentos que pesam na alma. Entrar em um novo ciclo com o coração carregado só faz mal a quem sente.

O perdão que o anjo propõe não exige reconciliação, tampouco convivência. Ele fala de paz interior, de aprender a soltar o que dói para não seguir ferido. Há situações que não precisam ser reatadas, mas podem ser encerradas com serenidade. Guardar rancor é manter-se preso a algo que já terminou, e o Anjo da Guarda vem para ajudar a cortar esse vínculo com amor e sabedoria.

Dois signos serão especialmente tocados por essa energia de cura: Touro e Escorpião.

Touro

O Anjo da Guarda ilumina lembranças antigas e ajuda a olhar para o passado com compaixão. É hora de aceitar o que não deu certo sem buscar culpados. Perdoar não é esquecer, é se libertar. Mesmo que você não queira retomar contato, permitir-se soltar o ressentimento trará leveza imediata.

As cores de cada signo | Touro: verde esmeralda

Escorpião

O anjo sopra calma sobre feridas que ainda doem. Pessoas que o magoaram podem surgir novamente, mas agora você tem a chance de encerrar o ciclo sem rancor. A lição é simples: você não é obrigado a conviver com quem lhe fez mal, apenas a não carregar ódio no coração. O perdão silencioso é o que o coloca em paz com o próprio destino.

As cores de cada signo | Escorpião: preto profundo

Mensagem do dia: Perdoar não é fraqueza, é sabedoria. Libere o passado, cure seu coração e entre no novo ano com a alma leve.

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

