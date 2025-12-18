LITERATURA E ARTE

Você comprou algum? Veja os 10 livros mais vendidos da Amazon em 2025

O título mais vendido dos últimos dois anos foi superado por um dos fenômenos da temporada

Thais Borges

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 09:15

Comprou algum? Confira os 10 livros mais vendidos na Amazon em 2025 Crédito: Freepik

Dessa vez, não teve para os livros devocionais. Depois de dois anos como o mais vendido da Amazon Brasil, a edição 2025 de Café com Deus Pai foi superada por outros títulos virais: livros de colorir da saga Bobbie Goods. Dois dos livros da série ocuparam os primeiros lugares na lista de mais comprados neste ano.

Mas, apesar da febre de pintura, Café com Deus Pai 2025 não saiu totalmente do pódio, já que está em terceiro lugar. A lista final foi divulgada pela Amazon Brasil e inclui títulos de ficção, clássicos da literatura e livros de desenvolvimento pessoal.

Confira os 10 livros mais vendidos na Amazon Brasil em 2025