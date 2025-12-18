Acesse sua conta
Você comprou algum? Veja os 10 livros mais vendidos da Amazon em 2025

O título mais vendido dos últimos dois anos foi superado por um dos fenômenos da temporada

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 09:15

Comprou algum? Confira os 10 livros mais vendidos na Amazon em 2025
Comprou algum? Confira os 10 livros mais vendidos na Amazon em 2025 Crédito: Freepik

Dessa vez, não teve para os livros devocionais. Depois de dois anos como o mais vendido da Amazon Brasil, a edição 2025 de Café com Deus Pai foi superada por outros títulos virais: livros de colorir da saga Bobbie Goods. Dois dos livros da série ocuparam os primeiros lugares na lista de mais comprados neste ano.

Mas, apesar da febre de pintura, Café com Deus Pai 2025 não saiu totalmente do pódio, já que está em terceiro lugar. A lista final foi divulgada pela Amazon Brasil e inclui títulos de ficção, clássicos da literatura e livros de desenvolvimento pessoal.

Confira os 10 livros mais vendidos na Amazon Brasil em 2025

Os 10 livros mais vendidos de 2025 na Amazon

1º) Do dia para a noite - Bobbie Goods (Harper Collins). Livro de colorir: acompanhe os dias ― e as noites ― de Momo, a cachorrinha mais fofa de todo o universo Bobbie Goods. por Reprodução
2º) Dias quentes - Bobbie Goods (HarperCollins). Livro de colorir: inspirado no calor do verão e na beleza da primavera,  Dias quentes  é recheado com cenas fofas e acolhedoras, perfeitas para deixar a imaginação fluir durante a pintura. por Reprodução
3º) Café com Deus Pai 2025: Porções Diárias de Transformação, de Junior Rostirola (Vélos). Uma jornada de transformação para todo o ano por meio de devocionais.  por Reprodução
4º) Verity, de Colleen Hoover (2020). Um thriller psicológico sobre a escritora Lowen Ashleigh, contratada para terminar a série da famosa autora, Verity Crawford, incapacitada após um acidente. por Divulgação
5º) A psicologia financeira, de Morgan Housel (Harper Housel). Abordando a gestão financeira de maneira inédita, o autor apresenta casos de sucessos e fracassos de investidores que demonstram a importância do fator psicológico no gerenciamento das finanças. por Reprodução
6º) A Metamorfose, de Franz Kafka (Principis). Gregor Samsa, um caixeiro-viajante, um dia acorda transformado em um inseto monstruoso.  por Divulgação
7º) A hora da estrela, de Clarice Lispector (Rocco). Macabéa, uma jovem nordestina pobre e ingênua que migra para o Rio de Janeiro e vive uma existência monótona como datilógrafa, até ser atropelada. por Divulgação
8º) Isso e aquilo - Bobbie Goods (HarperCollins): livro de colorir para aqueles que não querem escolher entre duas aventuras diferentes. por Reprodução
9º) Hábitos Atômicos: um Método Fácil e Comprovado de Criar Bons Hábitos e se Livrar dos Maus, de James Clear (Alta Novel). Os leitores serão inspirados e entretidos por histórias de medalhistas de ouro em Olimpíadas, artistas premiados, líderes de negócios, médicos que salvam vidas e astros da comédia que usaram a ciência dos pequenos hábitos para dominar seu ofício e se lançar ao topo de suas áreas de atuação. por Reprodução
10º) O homem mais rico da Babilônia, de George S. Clason (Harper Business). Um clássico sobre como multiplicar riqueza e solucionar problemas financeiros. por Reprodução
1º) Do dia para a noite - Bobbie Goods (Harper Collins). Livro de colorir: acompanhe os dias ― e as noites ― de Momo, a cachorrinha mais fofa de todo o universo Bobbie Goods. por Reprodução

