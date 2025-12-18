'FOI RÁPIDO'

Mulher tem parte das nádegas arrancada em ataque de capivara na lagoa

Ela precisou ser resgatada de helicóptero

Carol Neves

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 13:56

A psicóloga e escritora Fabiana Lenz Crédito: Reprodução

Uma mulher de 32 anos se recupera após ter sido atacada por uma capivara enquanto nadava na lagoa da Praia da Lagoinha do Leste, em Florianópolis (SC). O episódio ocorreu no início de dezembro, durante um acampamento que ela faz anualmente no local.

A vítima é a psicóloga e escritora Fabiana Lenz, que estava no segundo dia da estadia quando decidiu entrar na água para um último mergulho antes de deixar a região. O ataque aconteceu no dia 8 de dezembro e resultou em mordidas profundas no abdômen, nas nádegas e no braço.

Segundo Fabiana, o animal investiu contra ela ainda dentro da lagoa, atingindo primeiro a região da barriga. “Por pouco meu intestino não foi perfurado. Fiquei com o nervo da perna exposto e quase perdi a mobilidade. Foi apavorante. Eu sangrava e via parte das minhas vísceras”, disse ao portal G1.

Ela estima que a agressão tenha durado cerca de oito segundos, até a intervenção do companheiro, que entrou na água ao ouvir os gritos. O homem conseguiu puxá-la por trás até que a capivara a soltasse. “Foi muito rápido”, relatou a psicóloga. Ela levou 19 pontos no abdômen.

Após o ocorrido, Fabiana foi retirada da praia por um helicóptero do Corpo de Bombeiros e levada ao Hospital Universitário Professor Polydoro Ernani. No local, passou por procedimentos cirúrgicos iniciais e recebeu alta no mesmo dia, seguindo a recuperação em casa com acompanhamento médico.

Por uma margem inferior a um milímetro, o intestino não chegou a ser perfurado, segundo a vítima. A lesão mais grave foi registrada nas nádegas.