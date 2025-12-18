Acesse sua conta
Mulher tem parte das nádegas arrancada em ataque de capivara na lagoa

Ela precisou ser resgatada de helicóptero

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 13:56

A psicóloga e escritora Fabiana Lenz
A psicóloga e escritora Fabiana Lenz Crédito: Reprodução

Uma mulher de 32 anos se recupera após ter sido atacada por uma capivara enquanto nadava na lagoa da Praia da Lagoinha do Leste, em Florianópolis (SC). O episódio ocorreu no início de dezembro, durante um acampamento que ela faz anualmente no local.

A vítima é a psicóloga e escritora Fabiana Lenz, que estava no segundo dia da estadia quando decidiu entrar na água para um último mergulho antes de deixar a região. O ataque aconteceu no dia 8 de dezembro e resultou em mordidas profundas no abdômen, nas nádegas e no braço.

Psicóloga foi atacada por capivara

Fabiana Lenz por Reprodução
Fabiana Lenz sendo socorrida por Reprodução
A psicóloga e escritora Fabiana Lenz por Reprodução
1 de 3
Fabiana Lenz por Reprodução

Segundo Fabiana, o animal investiu contra ela ainda dentro da lagoa, atingindo primeiro a região da barriga. “Por pouco meu intestino não foi perfurado. Fiquei com o nervo da perna exposto e quase perdi a mobilidade. Foi apavorante. Eu sangrava e via parte das minhas vísceras”, disse ao portal G1.

Ela estima que a agressão tenha durado cerca de oito segundos, até a intervenção do companheiro, que entrou na água ao ouvir os gritos. O homem conseguiu puxá-la por trás até que a capivara a soltasse. “Foi muito rápido”, relatou a psicóloga. Ela levou 19 pontos no abdômen.

Após o ocorrido, Fabiana foi retirada da praia por um helicóptero do Corpo de Bombeiros e levada ao Hospital Universitário Professor Polydoro Ernani. No local, passou por procedimentos cirúrgicos iniciais e recebeu alta no mesmo dia, seguindo a recuperação em casa com acompanhamento médico.

Por uma margem inferior a um milímetro, o intestino não chegou a ser perfurado, segundo a vítima. A lesão mais grave foi registrada nas nádegas. 

Fabiana recebeu vacinas antirrábicas, permanece em repouso absoluto e enfrenta mobilidade reduzida. Ela explicou ainda que algumas suturas não puderam ser totalmente fechadas para permitir a drenagem de uma possível infecção nos primeiros dias de recuperação.

