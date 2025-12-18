Acesse sua conta
Áries, Libra, Capricórnio e Aquário recebem um sinal poderoso do universo hoje (18 de dezembro)

O dia favorece revelações, decisões conscientes e viradas internas

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 05:00

Recado do universo para os signos
Recado do universo para os signos Crédito: Reprodução

Hoje, dia 18 de dezembro, insights profundos surgem de forma clara e quase inesperada. Informações antes fora de alcance se revelam, trazendo entendimento, alívio e direcionamento. Para alguns signos, esse sinal funciona como um divisor de águas, ajudando a enxergar o que precisa ser encerrado, ajustado ou fortalecido. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries: Hoje você reconhece uma verdade que já vinha sentindo, mas evitava admitir por completo. Fica claro o que merece seu esforço e o que precisa ser deixado para trás. A resposta que surge é simples, direta e traz alívio imediato. Confiar no próprio instinto muda sua percepção sobre si mesma e aponta o próximo passo com segurança.

Dica cósmica: Anote a primeira resposta que surgir antes de racionalizar demais.

Famosos do signo de Áries

Anitta (30 de março) por Reprodução/Instagram
Lady Gaga (28 de março) por Reprodução
Vladimir Brichta (22 de março) por Divulgação
Roberto Carlos (19 de abril) por Divulgaçao
Xuxa (24 de março) por Reprodução
Ana Maria Braga (1º de abril) por Reprodução
Pedro Pascal (2 de abril) por Reprodução/Instagram
Elton John (25 de março) por Shutterstock
Padre Fábio de Melo (3 de abril) por Reprodução
Mariah Carey (27 de março) por Shutterstock
Viviane Araújo (25 de março) por Reprodução/Instagram
Nathalia Dill (24 de março) por Reprodução
Robert Downey Jr. (4 de abril) por Divulgação
Juliana Paes (26 de março) por Netflix
Pedro Bial (29 de março) por Reprodução/TV Globo
Jorge Ben Jor (22 de março) por Reprodução/Instagram @marcosoliveirapht
1 de 16
Anitta (30 de março) por Reprodução/Instagram

Libra: Hoje você entende com mais clareza o que vem drenando sua energia. Um sinal surge por meio de uma conversa ou situação cotidiana, trazendo lucidez sem causar tensão. Essa percepção devolve seu equilíbrio emocional e ajuda a redefinir limites com mais gentileza consigo mesma.

Dica cósmica: Observe onde você se sente cansada sem motivo aparente.

Famosos do signo de Libra

Rodrigo Faro (20 de outubro) por Reprodução
Cláudia Abreu (12 de outubro) por Reprodução / TV Globo
Fernanda Montenegro (16 de outubro) por Reprodução
Miguel Falabella (10 de outubro) por Reprodução/Instagram
Will Smith (25 de setembro) por Jas Davis/Instagram
Evaristo Costa (30 de setembro) por Reprodução
André Marques (24 de setembro) por Reprodução
Klara Castanho (6 de outubro) por Reprodução/TV Globo
Patrícia Poeta (19 de outubro) por Reprodução/Instagram
Rodrigo Lombardi (15 de outubro) por Reprodução
Vitória Strada (12 de outubro) por Divulgação
Kim Kardashian (21 de outubro) por divulgação
Cleo Pires (2 de outubro) por Reprodução/Instagram
Zac Efron (18 de outubro) por Divulgação
Scheila Carvalho (24 de setembro) por Reprodução
Patricia Abravanel (4 de outubro) por Gabriel Cardoso/SBT
1 de 16
Rodrigo Faro (20 de outubro) por Reprodução

Capricórnio: Hoje você enxerga além da superfície de um assunto prático e percebe fatores internos influenciando suas decisões. A clareza vem de forma objetiva e permite ajustes imediatos. Entender o que realmente está em jogo traz alívio e transforma a situação em aprendizado.

Dica cósmica: Pergunte a si mesma o que está por trás de uma escolha recorrente.

Famosos do signo de Capricórnio

Claudia Raia (23 de dezembro) por divulgação
Wanessa Camargo (28 de dezembro) por Léo Rosario/Globo
Selton Mello (30 de dezembro) por Reprodução/Instagram
Matheus Nachtergaele (3 de janeiro) por Reprodução
Rodrigo Simas (6 de janeiro) por Divulgação
Alexandre Pires (8 de janeiro) por Gabriel Cardoso/SBT
Renato Aragão (13 de janeiro) por Reprodução
Thiago Lacerda (19 de janeiro) por divulgação
Larissa Manoela (28 de dezembro) por Divulgação/Globo
Manu Gavassi (4 de janeiro) por Reprodução / Redes Sociais
Whindersson Nunes (8 de janeiro) por Imagem: Reprodução Instagram Whindersson
Denzel Washington (28 de dezembro) por Reprodução
Alinne Moraes (22 de dezembro) por João Miguel Junior/Globo
Agatha Moreira (19 de janeiro) por Reprodução
Lewis Hamilton (7 de janeiro) por Scuderia Ferrari/Reprodução
Gloria Groove (18 de janeiro) por divulgação
1 de 16
Claudia Raia (23 de dezembro) por divulgação

Aquário: Hoje você encara algo que vinha evitando, mas sem peso ou dramatização. Um detalhe aparentemente pequeno chama sua atenção e provoca uma mudança significativa de percepção. A sensação é de reconhecimento interno, como se tudo finalmente fizesse sentido.

Dica cósmica: Preste atenção ao que se repete discretamente ao longo do dia.

Famosos do signo de Aquário

Neymar (5 de fevereiro) por Reprodução
Jojo Todynho (11 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Harry Styles (1º de fevereiro) por Shutterstock
Cristiano Ronaldo (5 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Sandy (28 de janeiro) por Reprodução/TV Globo
Kéfera (25 de janeiro) por Reprodução/Redes Sociais
Justin Timberlake (31 de janeiro) por Reprodução
Shakira (2 de fevereiro) por Divulgação
Sabrina Sato (4 de fevereiro) por Reprodução
Michael B. Jordan (9 de fevereiro) por Reprodução
Christiane Torloni (18 de fevereiro) por Reprodução
Michel Teló (21 de janeiro) por Reprodução/ Redes sociais
Isis Valverde (17 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Caio Castro (22 de janeiro) por Reprodução
Carolina Ferraz (25 de janeiro) por Reprodução
João Guilherme (1º de fevereiro) por Reprodução/Redes Sociais
1 de 16
Neymar (5 de fevereiro) por Reprodução

Tags:

Signo Áries Libra Capricórnio Aquário Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

