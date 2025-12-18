Carta A Força revela dia de equilíbrio emocional e maturidade para os signos nesta quinta (18 de dezembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 06:30
A carta A Força rege a vibração desta quinta-feira e traz um recado claro para todos os signos agir com firmeza sem perder a sensibilidade. O tarot mostra que o poder do dia não está na imposição, mas na capacidade de controlar emoções, respirar antes de reagir e conduzir situações delicadas com maturidade.
O momento favorece resoluções calmas e conversas conduzidas com empatia. Desafios podem surgir, mas a carta indica que insistir no confronto direto não é o melhor caminho. A força verdadeira vem do domínio interno, da paciência e da clareza emocional para escolher bem cada atitude.
Tarot
Para os signos, a mensagem se traduz em aprendizados práticos. Áries entende que esperar também é agir. Touro segue firme sem se desgastar. Gêmeos controla a ansiedade e pensa antes de falar. Câncer encontra equilíbrio para lidar com sentimentos profundos. Leão exerce liderança com gentileza. Virgem confia mais no próprio tempo. Libra busca harmonia interior. Escorpião aprende a conter impulsos. Sagitário age com mais responsabilidade. Capricórnio sustenta decisões importantes. Aquário fortalece convicções sem rigidez. Peixes protege sua energia emocional e escolhe com cuidado onde se envolver.