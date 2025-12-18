Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Hoje (18 de dezembro) marca o início de uma era de cura e alívio emocional para 3 signos

O dia favorece autocompreensão, libertação emocional e novos começos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 07:00

Signos do zodíaco
Signos do zodíaco Crédito: Shutterstock

Hoje, dia 18 de dezembro, marca um ponto de transição importante. Velhas dores, padrões repetitivos e cobranças internas começam a perder força, abrindo espaço para mais leveza, autocompaixão e confiança. Para alguns signos, este é o início claro de uma fase mais curadora, em que seguir em frente deixa de doer e passa a aliviar. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - Áries, Libra, Capricórnio e Aquário recebem um sinal poderoso do universo hoje (18 de dezembro)

Áries, Libra, Capricórnio e Aquário recebem um sinal poderoso do universo hoje (18 de dezembro)

Imagem - Hoje (17 de dezembro), 5 signos vivem um dos dias mais positivos do mês

Hoje (17 de dezembro), 5 signos vivem um dos dias mais positivos do mês

Imagem - Clareza inesperada chega nesta quinta-feira (18 de dezembro) e favorece escolhas mais sábias

Clareza inesperada chega nesta quinta-feira (18 de dezembro) e favorece escolhas mais sábias

Áries: Hoje você entende por que vinha insistindo em carregar pesos que já não faziam sentido. Fica claro que manter certas pressões só estava te machucando. Ao escolher soltar o excesso, você se sente mais forte e mais leve ao mesmo tempo. Esse reconhecimento muda sua relação consigo mesma e inaugura uma fase mais gentil.

Dica cósmica: Observe o que você continua sustentando apenas por hábito.

10 livros para quem é do signo de Áries

De Sangue e Cinzas – Jennifer L. Armentrout: Match: ritmo acelerado que combina com a impulsividade de Áries. por Divulgação
É Assim Que Acaba – Colleen Hoover: Emocional direto, confronta verdades - Áries gosta de coragem narrativa. por Divulgação
O Alienista – Machado de Assis: Irônico, direto, crítico - humor que Áries aprecia. por Divulgação
O Sol é Para Todos – Harper Lee: Uma história de injustiça que mexe com seu senso de luta. por Divulgação
Holocausto Brasileiro – Daniela Arbex: Impactante e corajoso - combina com sua energia de denúncia. por Divulgação
A Corrida do Escorpião – Maggie Stiefvater: Competição, risco e intensidade - a cara do signo. por Divulgação
O Ceifador – Neal Shusterman: Áries ama dilemas éticos fortes + ação constante. por Divulgação
Clube do Livro dos Homens – Lyssa Kay Adams: Leve, engraçado e rápido - flui bem para quem odeia enrolação. por Divulgação
A Arte de Pedir – Amanda Palmer: Sobre coragem criativa - vibra com Áries. por Divulgação
Garota Exemplar – Gillian Flynn: Ritmo acelerado, reviravoltas secas - perfeito para o signo sem paciência. por Divulgação
1 de 10
De Sangue e Cinzas – Jennifer L. Armentrout: Match: ritmo acelerado que combina com a impulsividade de Áries. por Divulgação

Leão: Hoje você enxerga o propósito por trás de uma dificuldade recente e percebe o quanto já cresceu com ela. Algo pesado se encerra emocionalmente, trazendo alívio e renovação interna. A confiança retorna de forma mais madura, conectada à sua essência.

Dica cósmica: Reconheça em silêncio o quanto você evoluiu até aqui.

10 livros para quem é do signo de Leão

A Paciente Silenciosa – Alex Michaelides: Leão ama reviravolta com teatralidade. por Divulgação
A Moreninha – Joaquim Manuel de Macedo: Romântico e social - combina com o charme leonino. por Divulgação
Livro de Azrael – Amber V. Nicole: Escuro, grandioso e dramático - Leão adora impacto. por Divulgação
Amor Teoricamente – Ali Hazelwood: Personagens fortes e diálogos marcantes. por Divulgação
Antes Que o Café Esfrie – Toshikazu Kawaguchi: Sentimental e memorável - Leão adora histórias que marcam. por Divulgação
A Cor Púrpura – Alice Walker: Transformação profunda - Leão ama narrativas de força. por Divulgação
O Homem Invisível – H. G. Wells: Dramático, provocador, cheio de ego e conflito. por Divulgação
Quase um Rockstar – Matthew Quick: Mensagem de força e superação - vibe leonina. por Divulgação
A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes – Suzanne Collins: Ambicioso, dramático e cheio de poder. por Divulgação
A Sutil Arte de Ligar o F*da-se – Mark Manson: Direto, provocador e cheio de personalidade. por Divulgação
1 de 10
A Paciente Silenciosa – Alex Michaelides: Leão ama reviravolta com teatralidade. por Divulgação

Capricórnio: Hoje você entende por que certas situações estavam mais difíceis do que deveriam. Uma decisão firme muda tudo e libera um peso antigo. Esse passo marca o início de uma fase de renovação emocional, com mais equilíbrio e clareza sobre o futuro.

Dica cósmica: Seja corajosa em uma escolha que você vem adiando.

10 livros para quem é do signo de Capricórnio

O Cortiço – Aluísio Azevedo: Estrutura rigorosa, crítica social e olhar técnico - a mente capricorniana vibra. por Divulgação
A serpente e as asas feitas de noite – Carissa Broadbent: Disciplina, treinamento e ascensão gradual - Capricórnio vibra com jornadas de mérito. por Divulgação
O Estrangeiro – Albert Camus: Seco, filosófico e existencial - combina com o minimalismo emocional do signo. por Divulgação
O Poder do Hábito – Charles Duhigg: Capricórnio adora método, rotina e autogestão. por Divulgação
As Coisas que Perdemos no Fogo – Mariana Enriquez: Drama realista, denso e maduro - entrega profundidade emocional com os pés no chão, perfeito para Capricórnio. por Divulgação
Educated: a Menina da Montanha - Tara Westover: História de disciplina, esforço e superação - exatamente o arquétipo do signo. por Divulgação
Jane Eyre – Charlotte Brontë: Coragem, resiliência e moral - o signo respeita integridade e caráter. por Divulgação
O Conto da Ilha Desconhecida – José Saramago: Persistência, propósito e metáfora - conversa com a alma obstinada. por Divulgação
O Andar do Bêbado – Leonard Mlodinow: Raciocínio estruturado, probabilidade e ordem no caos - Capricórnio adora clareza e método. por Divulgação
A Mulher na Janela – A. J. Finn: Investigação psicológica, estrutura sólida e tensão crescente - combina com a objetividade do signo. por Divulgação
1 de 10
O Cortiço – Aluísio Azevedo: Estrutura rigorosa, crítica social e olhar técnico - a mente capricorniana vibra. por Divulgação

Tags:

Signo Áries Leão Capricórnio Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Após caso de Isis Valverde, Marcos Pitombo expõe perseguição e denuncia stalker

Após caso de Isis Valverde, Marcos Pitombo expõe perseguição e denuncia stalker
Imagem - Como é a cobertura dos sonhos de Sabrina Sato em São Paulo com projeto assinado por arquiteto das estrelas

Como é a cobertura dos sonhos de Sabrina Sato em São Paulo com projeto assinado por arquiteto das estrelas
Imagem - Os 5 perfumes brasileiros que deixam importados de luxo para trás

Os 5 perfumes brasileiros que deixam importados de luxo para trás

MAIS LIDAS

Imagem - Anjo da Guarda pede coragem para 4 signos nesta quinta (18 de dezembro): mesmo com medo, encare e avance
01

Anjo da Guarda pede coragem para 4 signos nesta quinta (18 de dezembro): mesmo com medo, encare e avance

Imagem - Áries, Libra, Capricórnio e Aquário recebem um sinal poderoso do universo hoje (18 de dezembro)
02

Áries, Libra, Capricórnio e Aquário recebem um sinal poderoso do universo hoje (18 de dezembro)

Imagem - Rota refeita: 4 signos vão mudar de emprego no início de 2026
03

Rota refeita: 4 signos vão mudar de emprego no início de 2026

Imagem - Professor é afastado após exibir filme O Lobo de Wall Street a alunos de instituto federal
04

Professor é afastado após exibir filme O Lobo de Wall Street a alunos de instituto federal