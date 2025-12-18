ASTROLOGIA

Hoje (18 de dezembro) marca o início de uma era de cura e alívio emocional para 3 signos

O dia favorece autocompreensão, libertação emocional e novos começos

Giuliana Mancini

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 07:00

Signos do zodíaco Crédito: Shutterstock

Hoje, dia 18 de dezembro, marca um ponto de transição importante. Velhas dores, padrões repetitivos e cobranças internas começam a perder força, abrindo espaço para mais leveza, autocompaixão e confiança. Para alguns signos, este é o início claro de uma fase mais curadora, em que seguir em frente deixa de doer e passa a aliviar. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries: Hoje você entende por que vinha insistindo em carregar pesos que já não faziam sentido. Fica claro que manter certas pressões só estava te machucando. Ao escolher soltar o excesso, você se sente mais forte e mais leve ao mesmo tempo. Esse reconhecimento muda sua relação consigo mesma e inaugura uma fase mais gentil.

Dica cósmica: Observe o que você continua sustentando apenas por hábito.

Leão: Hoje você enxerga o propósito por trás de uma dificuldade recente e percebe o quanto já cresceu com ela. Algo pesado se encerra emocionalmente, trazendo alívio e renovação interna. A confiança retorna de forma mais madura, conectada à sua essência.

Dica cósmica: Reconheça em silêncio o quanto você evoluiu até aqui.

Capricórnio: Hoje você entende por que certas situações estavam mais difíceis do que deveriam. Uma decisão firme muda tudo e libera um peso antigo. Esse passo marca o início de uma fase de renovação emocional, com mais equilíbrio e clareza sobre o futuro.

Dica cósmica: Seja corajosa em uma escolha que você vem adiando.