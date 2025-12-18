Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Thais Carla exibe corpo após emagrecer mais de 80 kg e impressiona web: 'Chocada'

A influenciadora compartilhou sua rotina de treinos e recebeu enxurrada de elogios pela evolução física

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 16:15

Thais Carla Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Thais Carla, de 34 anos, voltou a chamar a atenção nas redes sociais na ´última quarta-feira (17) ao mostrar sua rotina fitness. Em post recente, a influenciadora e dançarina exibiu o look de academia e alguns treinos que faz para manter o foco no emagrecimento.

Os seguidores não economizaram nos elogios à transformação da artista. "Emagreceu demais. Chocada", comentou uma internauta. Outros ressaltaram a dedicação e disciplina: "Estou amando ver sua evolução" e "Tá firminha, hein, Thais! Parabéns".

Leia mais

Imagem - Ana Castela quebra silêncio sobre boatos de gravidez e sexualidade: 'Os dois não dá'

Ana Castela quebra silêncio sobre boatos de gravidez e sexualidade: 'Os dois não dá'

Imagem - Ex-Chiquitita Carolina Chamberlain anuncia nascimento da primeira filha, Estella; veja fotos

Ex-Chiquitita Carolina Chamberlain anuncia nascimento da primeira filha, Estella; veja fotos

Imagem - Anjo da Oportunidade pede atenção: carreira dos signos entra em fase de ajustes nesta quinta (18 de dezembro)

Anjo da Oportunidade pede atenção: carreira dos signos entra em fase de ajustes nesta quinta (18 de dezembro)

Thais Carla antes e depois da bariátrica

Thaís Carla por Reprodução
Thais Carla depois da bariátrica por Reprodução
Thais Carla surge de roupa de academia e web se impressiona com emagrecimento por Reprodução/Redes Sociais
Thais Carla surge de roupa de academia e web se impressiona com emagrecimento por Reprodução/Redes Sociais
Thais Carla mostra nova numeração de calça após eliminar 60kg com bariátrica por Reprodução/Instagram
Thais Carla antes da bariátrica por Reprodução
Thais Carla por Reprodução/Instagram
Thais Carla por Reprodução/Instagram
Thais Carla por Reprodução/Instagram
Antes e depois de Thais Carla iniciar processo de emagrecimento por Reprodução/Instagram
Thaís Carla por Reprodução
Thais Carla posou abraçando o marido e as filhas por Reprodução
Após bariátrica, Thais Carla realiza sonho e emociona fãs com desabafo por Reprodução/Redes Sociais
Thais Carla exibe corpo após bariátrica por Reprodução
Thais Carla mostra resultado da rotina de treinos por Reprodução
Thais Carla mostra excesso de pele na barriga por Reprodução
Thais Carla surge de roupa de academia e web se impressiona com emagrecimento por Reprodução/Redes Sociais
1 de 17
Thaís Carla por Reprodução

LEIA MAIS SOBRE O CASO

'Ainda mais linda': Thais Carla surpreende ao posar de maiô com as filhas

Thais Carla revela diagnóstico após sofrer desmaio: 'Comecei a ver estrelas'

Antes e depois: Thais Carla revela novo manequim após perder mais de 60 kg

A jornada de Thais Carla inclui uma combinação de esforço físico e cirurgia bariátrica. Desde o início do ano, ela eliminou cerca de 75 kg. Antes do procedimento realizado em abril, a influenciadora já havia perdido 30 kg por meio de reeducação alimentar e exercícios. Após a cirurgia, o restante do peso foi eliminado.

No auge de seu peso, Thais chegou a superar os 200 kg. Hoje, seu corpo está em torno de 120 kg, resultado de disciplina e mudança de hábitos.

Leia mais

Imagem - Camila Pitanga, Ellen em 'Dona de Mim', revela seus segredos de beleza; confira

Camila Pitanga, Ellen em 'Dona de Mim', revela seus segredos de beleza; confira

Imagem - Anjo do Amor desta quinta-feira (18 de dezembro) pede diálogo e maturidade para os signos

Anjo do Amor desta quinta-feira (18 de dezembro) pede diálogo e maturidade para os signos

Imagem - Thiaguinho revela susto em viagem com Carol Peixinho e explica história por trás do nome do filho

Thiaguinho revela susto em viagem com Carol Peixinho e explica história por trás do nome do filho

Tags:

Thais Carla Emagrecimento

Mais recentes

Imagem - Ator de ‘Terra Nostra’ precisou deixar as novelas para travar luta contra grave doença; saiba quem é

Ator de ‘Terra Nostra’ precisou deixar as novelas para travar luta contra grave doença; saiba quem é
Imagem - Celso surpreende Estela com beijo e crime vem à tona em 'Êta Mundo Melhor!' desta quinta (18)

Celso surpreende Estela com beijo e crime vem à tona em 'Êta Mundo Melhor!' desta quinta (18)
Imagem - Ana Castela quebra silêncio sobre boatos de gravidez e sexualidade: 'Os dois não dá'

Ana Castela quebra silêncio sobre boatos de gravidez e sexualidade: 'Os dois não dá'

MAIS LIDAS

Imagem - Mulher tem parte das nádegas arrancada em ataque de capivara na lagoa
01

Mulher tem parte das nádegas arrancada em ataque de capivara na lagoa

Imagem - Áries, Libra, Capricórnio e Aquário recebem um sinal poderoso do universo hoje (18 de dezembro)
02

Áries, Libra, Capricórnio e Aquário recebem um sinal poderoso do universo hoje (18 de dezembro)

Imagem - Aposentadoria dos professores terá novas exigências a partir de 2026; entenda
03

Aposentadoria dos professores terá novas exigências a partir de 2026; entenda

Imagem - Quais são os sintomas da 'super gripe' que provoca alerta mundial e pode estar circulando na BA
04

Quais são os sintomas da 'super gripe' que provoca alerta mundial e pode estar circulando na BA