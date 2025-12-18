ANTES E DEPOIS

Thais Carla exibe corpo após emagrecer mais de 80 kg e impressiona web: 'Chocada'

A influenciadora compartilhou sua rotina de treinos e recebeu enxurrada de elogios pela evolução física

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 16:15

Thais Carla Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Thais Carla, de 34 anos, voltou a chamar a atenção nas redes sociais na ´última quarta-feira (17) ao mostrar sua rotina fitness. Em post recente, a influenciadora e dançarina exibiu o look de academia e alguns treinos que faz para manter o foco no emagrecimento.

Os seguidores não economizaram nos elogios à transformação da artista. "Emagreceu demais. Chocada", comentou uma internauta. Outros ressaltaram a dedicação e disciplina: "Estou amando ver sua evolução" e "Tá firminha, hein, Thais! Parabéns".

A jornada de Thais Carla inclui uma combinação de esforço físico e cirurgia bariátrica. Desde o início do ano, ela eliminou cerca de 75 kg. Antes do procedimento realizado em abril, a influenciadora já havia perdido 30 kg por meio de reeducação alimentar e exercícios. Após a cirurgia, o restante do peso foi eliminado.