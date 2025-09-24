Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Antes e depois: Thais Carla revela novo manequim após perder mais de 60 kg

Thais Carla destacou que a transformação vai além do físico, refletindo também em saúde e autoestima

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 08:03

Thais Carla
Thais Carla Crédito: Reprodução/Instagram

Thais Carla, de 33 anos, celebrou na última terça-feira (23) mais uma etapa de sua jornada de emagrecimento após a cirurgia bariátrica realizada em abril deste ano. A bailarina e influenciadora mostrou aos seguidores que conseguiu reduzir o tamanho das roupas que veste, saindo do manequim 66 para o 54.

A conquista foi registrada em seus Stories do Instagram, onde ela apareceu usando uma calça jeans nova. Visivelmente emocionada, Thais compartilhou a alegria do momento: “Bom dia, meu povo. Gente, olha essa calça jeans que eu estou vestindo agora, tô chocada! 54! Eu vestia 66, olha isso aqui”, disse, empolgada.

Leia mais

Imagem - Libra é realmente indeciso? Entenda os mitos e verdades do signo

Libra é realmente indeciso? Entenda os mitos e verdades do signo

Imagem - Bruna Biancardi x Virginia Fonseca: entenda a treta envolvendo Neymar após ligação de madrugada

Bruna Biancardi x Virginia Fonseca: entenda a treta envolvendo Neymar após ligação de madrugada

Imagem - Quem é a mulher que dava hambúrgueres a Cristiano Ronaldo quando ele passava fome

Quem é a mulher que dava hambúrgueres a Cristiano Ronaldo quando ele passava fome

Desde o procedimento, Thais já eliminou mais de 60 quilos. Antes da cirurgia, ela pesava aproximadamente 170 kg. Apesar das dificuldades enfrentadas após a bariátrica, como precisar comer pequenas porções, mastigar devagar e priorizar alimentos ricos em proteína, a influenciadora destaca que os resultados têm sido transformadores.

Thais Carla antes e depois da bariátrica

Thaís Carla por Reprodução
Thais Carla depois da bariátrica por Reprodução
Thais Carla mostra nova numeração de calça após eliminar 60kg com bariátrica por Reprodução/Instagram
Thais Carla antes da bariátrica por Reprodução
Thais Carla por Reprodução/Instagram
Thais Carla por Reprodução/Instagram
Thais Carla por Reprodução/Instagram
Antes e depois de Thais Carla iniciar processo de emagrecimento por Reprodução/Instagram
Thaís Carla por Reprodução
Thais Carla posou abraçando o marido e as filhas por Reprodução
Após bariátrica, Thais Carla realiza sonho e emociona fãs com desabafo por Reprodução/Redes Sociais
Thais Carla exibe corpo após bariátrica por Reprodução
Thais Carla mostra resultado da rotina de treinos por Reprodução
Thais Carla mostra excesso de pele na barriga por Reprodução
1 de 14
Thaís Carla por Reprodução

Entre as mudanças, Thais conta que voltou a realizar movimentos simples no balé, como pegar a própria perna durante as coreografias. Para ela, o processo vai muito além da estética: trata-se de uma verdadeira renovação física, mental e emocional, refletida em mais saúde, autoestima e disposição no dia a dia.

Nas redes sociais, a bailarina segue compartilhando cada conquista e inspirando milhares de seguidores que acompanham de perto sua evolução.

Leia mais

Imagem - 7 curiosidades interessantes sobre o quokka 

7 curiosidades interessantes sobre o quokka 

Imagem - 5 mitos sobre a sobre socialização de crianças autistas

5 mitos sobre a sobre socialização de crianças autistas

Imagem - 6 dicas para evitar lesões na academia

6 dicas para evitar lesões na academia

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Thais Carla revela duas conquistas importantes após a bariátrica

Thaís Carla comemora cirurgia bariátrica com primeira volta de bicicleta; veja momento

Thais Carla impressiona em baile luxuoso após perder mais de 50 kg

Thais Carla mostra corpo após perder 50 kg e tirar cinta modeladora

Thais Carla rejeita convite da Globo e expõe diagnóstico: 'Me sentia incapaz'

Tags:

Thais Carla

Mais recentes

Imagem - Ex-marido da chefe do RH flagrada com CEO também estava no show do Coldplay no dia do escândalo

Ex-marido da chefe do RH flagrada com CEO também estava no show do Coldplay no dia do escândalo
Imagem - Sensitiva prevê romance de Gustavo Mioto com Virginia Fonseca; cantor reage

Sensitiva prevê romance de Gustavo Mioto com Virginia Fonseca; cantor reage
Imagem - Descubra qual é o seu Anjo da Guarda com sua data de nascimento

Descubra qual é o seu Anjo da Guarda com sua data de nascimento

MAIS LIDAS

Imagem - Ex-marido noticiou acidente fatal de apresentadora sem saber que ela estava entre as vítimas
01

Ex-marido noticiou acidente fatal de apresentadora sem saber que ela estava entre as vítimas

Imagem - Prêmio de R$ 100 mil: veja se você concorre ao sorteio de setembro da Nota Premiada Bahia
02

Prêmio de R$ 100 mil: veja se você concorre ao sorteio de setembro da Nota Premiada Bahia

Imagem - Funcionária de escola é demitida por alimentar crianças que não tinham dinheiro para comer
03

Funcionária de escola é demitida por alimentar crianças que não tinham dinheiro para comer

Imagem - Advogada que fraudou processos no INSS contava com ajuda de ‘gerente apaixonado’
04

Advogada que fraudou processos no INSS contava com ajuda de ‘gerente apaixonado’