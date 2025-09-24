TRANSFORMAÇÃO

Antes e depois: Thais Carla revela novo manequim após perder mais de 60 kg

Thais Carla destacou que a transformação vai além do físico, refletindo também em saúde e autoestima

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 08:03

Thais Carla Crédito: Reprodução/Instagram

Thais Carla, de 33 anos, celebrou na última terça-feira (23) mais uma etapa de sua jornada de emagrecimento após a cirurgia bariátrica realizada em abril deste ano. A bailarina e influenciadora mostrou aos seguidores que conseguiu reduzir o tamanho das roupas que veste, saindo do manequim 66 para o 54.

A conquista foi registrada em seus Stories do Instagram, onde ela apareceu usando uma calça jeans nova. Visivelmente emocionada, Thais compartilhou a alegria do momento: “Bom dia, meu povo. Gente, olha essa calça jeans que eu estou vestindo agora, tô chocada! 54! Eu vestia 66, olha isso aqui”, disse, empolgada.

Desde o procedimento, Thais já eliminou mais de 60 quilos. Antes da cirurgia, ela pesava aproximadamente 170 kg. Apesar das dificuldades enfrentadas após a bariátrica, como precisar comer pequenas porções, mastigar devagar e priorizar alimentos ricos em proteína, a influenciadora destaca que os resultados têm sido transformadores.

Entre as mudanças, Thais conta que voltou a realizar movimentos simples no balé, como pegar a própria perna durante as coreografias. Para ela, o processo vai muito além da estética: trata-se de uma verdadeira renovação física, mental e emocional, refletida em mais saúde, autoestima e disposição no dia a dia.