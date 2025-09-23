Libra é realmente indeciso? Entenda os mitos e verdades do signo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 23 de setembro de 2025 às 09:03
Você já ouviu alguém dizer: “Todo libriano é indeciso”? Essa fama acompanha os nativos do sétimo signo do zodíaco, mas será que representa toda a personalidade de quem nasce entre 23 de setembro e 22 de outubro?
Regidos por Vênus, planeta ligado ao amor, à beleza e à harmonia, os librianos carregam uma forte necessidade de viver em equilíbrio e manter relações justas. O símbolo da balança não é por acaso: a busca por paz e simetria é uma de suas marcas registradas.
Segundo a astróloga Márcia Fernandes, os librianos prezam pela harmonia em qualquer ambiente. Justos por natureza, odeiam brigas e fazem de tudo para evitar conflitos. Essa tendência, no entanto, pode gerar a tão falada indecisão, já que muitas vezes ficam “em cima do muro” para não desagradar ninguém.
Outra característica marcante é o forte senso estético. Pessoas de Libra apreciam beleza, moda, perfumes e tudo o que remete a sofisticação. Também são sensuais e buscam parceiros que valorizem o cuidado pessoal e o charme.
No trabalho, librianos são dedicados e detalhistas, mas não se adaptam bem a ambientes caóticos ou barulhentos. Gostam de locais organizados, onde possam exercer sua criatividade com calma.
Quando o assunto é dinheiro, a generosidade pode ser um ponto de atenção: eles tendem a gastar com presentes, estética e bem-estar, o que pode dificultar a vida financeira se não houver equilíbrio.
No campo afetivo, Libra idealiza a vida em harmonia, quase como uma “família de comercial de margarina”. Prezam pela paz no lar e são ótimos mediadores em brigas.
Nas amizades, são leais e bons ouvintes, mas às vezes podem se meter em pequenas fofocas sem perceber, já que querem ajudar a todos.
De acordo com Márcia Fernandes, librianos devem ficar atentos à saúde dos rins e do pâncreas, além de propensão à retenção de líquidos. O maior desafio, no entanto, está no autoconhecimento: aprender a tomar decisões pensando em si mesmos, sem viver apenas para agradar os outros.
Assim como o equinócio marca o início da primavera no Hemisfério Sul e do outono no Hemisfério Norte, Libra representa a busca pelo meio-termo. É no encontro com o outro que o libriano descobre quem realmente é.
Entre o charme, a estética refinada e a eterna busca pela paz, o verdadeiro aprendizado do signo está em transformar a indecisão em escolhas conscientes que tragam realização pessoal.