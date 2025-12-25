Acesse sua conta
Supermercados de Salvador vão fechar aos domingos? Entenda decisão polêmica

Abertura de comércio aos domingos já foi debatida na Câmara Municipal da capital baiana

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 18:06

Supermercado na Barra
Espírito Santo proibiu funcionamento de mercados aos domingos Crédito: Divulgação Defensoria Pública

Se você caiu de paraquedas neste texto, após ler que supermercados brasileiros vão ficar com as portas fechadas aos domingos em 2026, pode ficar tranquilo. A medida faz parte de um projeto do Espírito Santo e, até então, não afeta Salvador e a Bahia. A capital soteropolitana, inclusive, possui uma lei que garante o funcionamento do comércio aos domingos e feriados. 

A decisão do Espírito Santo foi oficializada em novembro, mas voltou a chamar a atenção no final deste mês. No estado, os supermercados ficarão fechados aos domingos entre 1º de março e 31 de outubro de 2026.

O entendimento é resultado de um acordo entre a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio-ES) e o Sindicato dos Comerciários. Ao fim desse prazo, as regras voltarão a ser discutidas dentro da Convenção Coletiva de Trabalho.

A proposta é uma experiência piloto inspirada em modelos que já são adotados em países europeus - em vários, não há funcionamento de comércio ao domingos. Mas nem todos os estabelecimentos serão afetado no ES. Os shoppings centers seguirão funcionando normalmente aos domingos e feriados em todo o estado, sem qualquer alteração no horário de atendimento. 

O tema é polêmico e divide opiniões entre trabalhadores e clientes. Na cidade de Ubá, na região da Zona da Mata de Minas Gerais, a Câmara Municipal aprovou o fechamento de supermercados aos domingos neste ano. Mesmo antes da lei ser sancionada pelo prefeito - o que até então não aconteceu - empresários entraram na Justiça para garantir o funcionamento dos estabelecimentos. 

Em decisões favoráveis aos donos dos supermercados, a Justiça mineira tem considerado que a proibição excede os limites da competência municipal ao violar os princípios da livre iniciativa. O posicionamento é defendido pela Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Ubá (ACIUBÁ), que disse, em nota, defender o direito ao livre exercício da atividade econômica. 

Em Salvador, a abertura - ou não - do comércio aos domingos já foi debatida na Câmara Municipal. O Projeto de Lei nº 298/18, que prevê o funcionamento do comércio em geral aos domingos e feriados, foi aprovado por unanimidade pelos vereadores em fevereiro de 2019. A lei foi sancionada em julho daquele ano e estabelece que devem ser respeitados os termos estabelecidos em convenção coletiva do Trabalho, conforme determina a legislação federal. 

O CORREIO entrou em contato com a Associação Bahiana de Supermercados (Abase), que informou que não existem projetos semelhantes ao que vai entrar em vigor no Espírito Santo atualmente discutidos na capital e no interior do estado. 

