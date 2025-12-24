MUDANÇA

Decisão tomada: supermercados vão fechar aos domingos a partir de 2026; veja onde

Projeto piloto se inspira em países europeus onde não há funcionamento de comércio aos domingos

Um acordo firmado entre representantes do comércio e dos trabalhadores definiu mudanças importantes no funcionamento dos supermercados e atacados a partir de 2026. A decisão estabelece o fechamento das lojas aos domingos por um período determinado, além de reajuste salarial e a criação de um novo benefício para a categoria, mas somente em um estado do Brasil por enquanto.

As medidas valem para os supermercados do Espírito Santo, que ficarão fechados aos domingos entre 1º de março e 31 de outubro de 2026. O entendimento foi definido no mês passado em acordo entre a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio-ES) e o Sindicato dos Comerciários. Ao fim desse prazo, as regras voltarão a ser discutidas dentro da Convenção Coletiva de Trabalho.

A proposta é uma experiência piloto inspirada em modelos que já são adotados em países europeus - em vários, não há funcionamento de comércio no domingo.

A restrição não atinge todo o comércio. Os shoppings centers seguirão funcionando normalmente aos domingos e feriados em todo o estado, sem qualquer alteração no horário de atendimento.

Antes da entrada em vigor do fechamento, haverá uma exceção. Durante o verão 2025/2026, os supermercados continuarão autorizados a abrir aos domingos, conforme previsto no acordo firmado entre as entidades.

Embora a Convenção Coletiva tenha validade até 2027, cláusulas específicas - como a que trata do trabalho dominical - podem ser revistas a qualquer momento, desde que haja negociação entre as partes.