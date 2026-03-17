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Quem é a enfermeira que matou o marido a facadas em Salvador

Elaine Santos Solidade dos Santos foi presa em flagrante

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 17 de março de 2026 às 09:27

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Enfermeira foi presa em flagrante suspeita de matar o marido  Crédito: Reprodução

A enfermeira que foi presa por suspeita de matar o marido com golpes de faca em Salvador foi identificada como Elaine Santos Solidade dos Santos, de 39 anos. Ela trabalhava no Hospital Geral Roberto Santos (HGRS).

Em nota, o Conselho Regional de Enfermagem da Bahia (Coren-BA) informou que tomou conhecimento do caso através da imprensa e disse lamentar o ocorrido.

"O Conselho repudia veementemente qualquer ato de violência, reafirmando que a Enfermagem é uma profissão intrinsecamente dedicada à preservação da vida e à dignidade humana", afirma. A entidade afirmou que acompanhará a apuração dos fatos pelas autoridades competentes.

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O caso

Elaine foi presa em flagrante suspeita de matar o marido com golpes de faca em Salvador. O caso foi registrado na noite de domingo (15), no bairro de Nova Brasília, após uma discussão. Os dois estariam voltando de uma festa.

Policiais militares foram acionados para a ocorrência por vizinhos que escutaram a discussão entre o casal. Os militares encontraram o corpo de Atanael Gonzaga Bispo, de 54 anos, na residência.

A mulher disse, em depoimento, que golpeou o marido após ser vítima de agressões. Ela foi presa e passará por audiência de custódia na manhã de terça-feira (17). O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Tags:

Bahia Crime Salvador

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