CRIME

Quem é a enfermeira que matou o marido a facadas em Salvador

Elaine Santos Solidade dos Santos foi presa em flagrante

Millena Marques

Publicado em 17 de março de 2026 às 09:27

Enfermeira foi presa em flagrante suspeita de matar o marido Crédito: Reprodução

A enfermeira que foi presa por suspeita de matar o marido com golpes de faca em Salvador foi identificada como Elaine Santos Solidade dos Santos, de 39 anos. Ela trabalhava no Hospital Geral Roberto Santos (HGRS).

Em nota, o Conselho Regional de Enfermagem da Bahia (Coren-BA) informou que tomou conhecimento do caso através da imprensa e disse lamentar o ocorrido.

"O Conselho repudia veementemente qualquer ato de violência, reafirmando que a Enfermagem é uma profissão intrinsecamente dedicada à preservação da vida e à dignidade humana", afirma. A entidade afirmou que acompanhará a apuração dos fatos pelas autoridades competentes.

O caso

Elaine foi presa em flagrante suspeita de matar o marido com golpes de faca em Salvador. O caso foi registrado na noite de domingo (15), no bairro de Nova Brasília, após uma discussão. Os dois estariam voltando de uma festa.

Policiais militares foram acionados para a ocorrência por vizinhos que escutaram a discussão entre o casal. Os militares encontraram o corpo de Atanael Gonzaga Bispo, de 54 anos, na residência.