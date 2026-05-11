FEIRA

Bahia Origem Week deve movimentar R$ 15 milhões em Salvador; veja programação

Evento acontece a partir desta quinta-feira (14), no Centro de Convenções

Elaine Sanoli

Publicado em 11 de maio de 2026 às 20:52

Bahia Origem Week Crédito: Divulgação

A partir da próxima quinta-feira (14), Salvador recebe a 5ª edição do Bahia Origem Week. O festival reúne desde premiadas produções de vinhos do Vale do São Francisco e da Chapada Diamantina até queijos artesanais dos Caminhos do Sertão. O evento acontece até o próximo domingo (17), no Centro de Convenções Salvador. A entrada é 1 kg de alimento de não perecível.



Durante os quatro dias, a feira deve receber cerca de 30 mil pessoas, entre pequenos e médios agricultores, profissionais do setor, empresários (B2B), políticos, autoridades, imprensa e o público em geral. Serão mais de 400 marcas comercializadas e aproximadamente 250 expositores. A expectativa é que a feira movimente R$ 15 milhões em negócios.

"Será uma edição ainda maior, promovendo a produção associada ao turismo e o que a Bahia tem de melhor, além do chocolate e cacau na edição do Chocolat Salvador. Uma celebração da riqueza que é a produção do estado”, expressou o empresário e publicitário Marco Lessa, CEO da MVU Empreendimentos e criador do Origem Week.

Além da comercialização e degustação de produtos de origem, como queijos, vinhos, chocolates, cafés e destilados, a programação inclui experiências sensoriais, Cozinha Show, palestras e workshops, lançamentos de produtos, apresentações culturais, desfile de moda, entre outras atividades.

Dentro da programação do Bahia Origem Week acontece o Chocolat Festival, reconhecido como o maior evento do setor na América Latina.

O Cozinha Show reúne grandes chefs baianos, que ministrarão aulas com construção de sabores, técnicas de preparo e degustação. Entre os nomes confirmados estão os chefs Carla Marzolla, Gabryel Boaventura, Jônatas Bomfim e o chef francês Laurent Rezette. Também haverá uma programação especial voltada ao público infantil, com a Cozinha Kids, comandada pela chef Tia Pri.

Consolidado no calendário cultural do estado, o Origem Week é uma das maiores feiras de origem e negócios da América Latina. Em 2026, o evento volta a conectar produtores, fornecedores, indústrias e consumidores, criando um ambiente propício para o livre comércio, troca de experiências, tecnologia e avanços sustentáveis.

“A feira Origem Week é um evento bem organizado e consolidado, que, a cada edição, tem evoluído como uma grande vitrine para as 13 zonas turísticas da Bahia, associadas a produtos de origem, como chocolate, vinho e cachaça, entre outros. É também um espaço importante para a agricultura familiar, gerando negócios no interior do estado”, destacou o secretário de Turismo da Bahia, Maurício Bacelar.

Veja a programação

14 de maio (quinta-feira)

19h às 22h – Feira Origem Week & Chocolat Festival

20h30 – Cozinha Show – Chef André Cabral

20h00 – Cozinha Kids – Chef Tia Pri

15 de maio (sexta-feira)

09h30 às 11h – Mentoria – Do Produtor ao Mercado: Estratégia, Posicionamento e Escala

Parceiros: FIEB, CDL, Associação Comercial da Bahia, ABASE

14h às 22h – Feira Origem Week & Chocolat Festival

15h às 20h – Origem Day

15h às 16h – PAINEL 1: Chocolate: Empreender no mundo do chocolate – diferenças para a grande indústria

16h às 17h – PAINEL 2: Café: Experiência e diferenciação no mercado de especiais

17h às 18h - PAINEL 3: Vinho: Novos terroirs e a revolução no Nordeste

18h às 19h - PAINEL 4: Queijo: Tradição e regulamentação dos queijos artesanais

19h às 20h - PAINEL 5: Cerveja: Inovação e brasilidade na cerveja artesanal

17h30 às 22h – Cozinha Show

17h30 – Chef Gabriel Boaventura

19h00 – Chef Vilson

20h30 – Chef Ícaro Lobo

15h às 20h – Cozinha Kids (5 aulas) – Chef Tia Pri

16 de maio (sábado)

14h às 22h – Feira Origem Week & Chocolat Festival

16h às 21h – Fórum Origem

15h às 16h – Painel 1 –

16h às 17 – Painel 2 – Culinária aplicada a negócios – Mais do que sabor: como criar experiências que ficam

17h às 18h – Painel 3: Saúde e Bem-estar - Chocohealth: Como ser saudável comendo chocolate | Dr. Igor Brandão | Pri Chef Nutri

18h às 19h - Painel 4: Inovação: Clínica Fitopatológica - Novas Fronteiras das Doenças do Cacaueiro Karina (CEPLAC) | Monilíase

19h às 20h – Painel 5

17h30 às 22h – Cozinha Show

17h30 – Chef Elias

19h00 – Chef Jônatas Bomfim

20h30 – Chef Laurent Rezette

15h às 20h – Cozinha Kids (5 aulas) – Chef Tia Pri

17 de maio (domingo)

14h às 20h – Feira Origem Week & Chocolat Festival

15h30 às 19h – Cozinha Show

15h30 – Chef Patrícia Guimarães

16h30 – Chef Priscila (Tia Pri)

17h30 – Chef Carla Marzolla

15h às 19h – Cozinha Kids (4 aulas) – Chef Tia Pri