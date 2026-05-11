Bahia Origem Week deve movimentar R$ 15 milhões em Salvador; veja programação

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Elaine Sanoli
Publicado em 11 de maio de 2026 às 20:52
A partir da próxima quinta-feira (14), Salvador recebe a 5ª edição do Bahia Origem Week. O festival reúne desde premiadas produções de vinhos do Vale do São Francisco e da Chapada Diamantina até queijos artesanais dos Caminhos do Sertão. O evento acontece até o próximo domingo (17), no Centro de Convenções Salvador. A entrada é 1 kg de alimento de não perecível.
Durante os quatro dias, a feira deve receber cerca de 30 mil pessoas, entre pequenos e médios agricultores, profissionais do setor, empresários (B2B), políticos, autoridades, imprensa e o público em geral. Serão mais de 400 marcas comercializadas e aproximadamente 250 expositores. A expectativa é que a feira movimente R$ 15 milhões em negócios.
"Será uma edição ainda maior, promovendo a produção associada ao turismo e o que a Bahia tem de melhor, além do chocolate e cacau na edição do Chocolat Salvador. Uma celebração da riqueza que é a produção do estado”, expressou o empresário e publicitário Marco Lessa, CEO da MVU Empreendimentos e criador do Origem Week.
Além da comercialização e degustação de produtos de origem, como queijos, vinhos, chocolates, cafés e destilados, a programação inclui experiências sensoriais, Cozinha Show, palestras e workshops, lançamentos de produtos, apresentações culturais, desfile de moda, entre outras atividades.
Dentro da programação do Bahia Origem Week acontece o Chocolat Festival, reconhecido como o maior evento do setor na América Latina.
O Cozinha Show reúne grandes chefs baianos, que ministrarão aulas com construção de sabores, técnicas de preparo e degustação. Entre os nomes confirmados estão os chefs Carla Marzolla, Gabryel Boaventura, Jônatas Bomfim e o chef francês Laurent Rezette. Também haverá uma programação especial voltada ao público infantil, com a Cozinha Kids, comandada pela chef Tia Pri.
Consolidado no calendário cultural do estado, o Origem Week é uma das maiores feiras de origem e negócios da América Latina. Em 2026, o evento volta a conectar produtores, fornecedores, indústrias e consumidores, criando um ambiente propício para o livre comércio, troca de experiências, tecnologia e avanços sustentáveis.
“A feira Origem Week é um evento bem organizado e consolidado, que, a cada edição, tem evoluído como uma grande vitrine para as 13 zonas turísticas da Bahia, associadas a produtos de origem, como chocolate, vinho e cachaça, entre outros. É também um espaço importante para a agricultura familiar, gerando negócios no interior do estado”, destacou o secretário de Turismo da Bahia, Maurício Bacelar.
14 de maio (quinta-feira)
19h às 22h – Feira Origem Week & Chocolat Festival
20h30 – Cozinha Show – Chef André Cabral
20h00 – Cozinha Kids – Chef Tia Pri
15 de maio (sexta-feira)
09h30 às 11h – Mentoria – Do Produtor ao Mercado: Estratégia, Posicionamento e Escala
Parceiros: FIEB, CDL, Associação Comercial da Bahia, ABASE
14h às 22h – Feira Origem Week & Chocolat Festival
15h às 20h – Origem Day
15h às 16h – PAINEL 1: Chocolate: Empreender no mundo do chocolate – diferenças para a grande indústria
16h às 17h – PAINEL 2: Café: Experiência e diferenciação no mercado de especiais
17h às 18h - PAINEL 3: Vinho: Novos terroirs e a revolução no Nordeste
18h às 19h - PAINEL 4: Queijo: Tradição e regulamentação dos queijos artesanais
19h às 20h - PAINEL 5: Cerveja: Inovação e brasilidade na cerveja artesanal
17h30 às 22h – Cozinha Show
17h30 – Chef Gabriel Boaventura
19h00 – Chef Vilson
20h30 – Chef Ícaro Lobo
15h às 20h – Cozinha Kids (5 aulas) – Chef Tia Pri
16 de maio (sábado)
14h às 22h – Feira Origem Week & Chocolat Festival
16h às 21h – Fórum Origem
15h às 16h – Painel 1 –
16h às 17 – Painel 2 – Culinária aplicada a negócios – Mais do que sabor: como criar experiências que ficam
17h às 18h – Painel 3: Saúde e Bem-estar - Chocohealth: Como ser saudável comendo chocolate | Dr. Igor Brandão | Pri Chef Nutri
18h às 19h - Painel 4: Inovação: Clínica Fitopatológica - Novas Fronteiras das Doenças do Cacaueiro Karina (CEPLAC) | Monilíase
19h às 20h – Painel 5
17h30 às 22h – Cozinha Show
17h30 – Chef Elias
19h00 – Chef Jônatas Bomfim
20h30 – Chef Laurent Rezette
15h às 20h – Cozinha Kids (5 aulas) – Chef Tia Pri
17 de maio (domingo)
14h às 20h – Feira Origem Week & Chocolat Festival
15h30 às 19h – Cozinha Show
15h30 – Chef Patrícia Guimarães
16h30 – Chef Priscila (Tia Pri)
17h30 – Chef Carla Marzolla
15h às 19h – Cozinha Kids (4 aulas) – Chef Tia Pri
17h às 17h30 – Desfile – Instituto Periferia do Futuro