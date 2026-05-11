CONCORDA?

Banheiros públicos de Salvador podem ser obrigados a ter divisórias em mictórios

Medida visa combater o assédio, segundo relator da proposta

Maysa Polcri

Publicado em 11 de maio de 2026 às 19:39

Projeto quer que banheiros públicos de Salvador tenham divisórias Crédito: Divulgação

Um projeto de lei apresentado na Câmara de Vereadores de Salvador prevê a obrigatoriedade de instalação de divisórias individuais entre mictórios em banheiros masculinos de uso coletivo em Salvador. O vereador Marcelo Guimarães Neto (União), autor da proposta, afirma que o aumento de casos de assédio e importunação sexual se tornou uma preocupação crescente nos locais.

A proposta prevê a adequação de espaços públicos e privados, como shoppings, escolas, estádios, terminais de transporte, cinemas, teatros e repartições públicas. Segundo o texto, a medida busca ampliar a privacidade, a dignidade e a segurança dos usuários, especialmente crianças e adolescentes que frequentam esses ambientes.

“É uma medida simples, de baixo custo e que contribui diretamente para garantir mais respeito, privacidade e proteção nos espaços coletivos. Precisamos criar ambientes mais seguros, principalmente para crianças e adolescentes”, afirmou o vereador.

O projeto também diz que a ausência de barreiras físicas entre mictórios pode facilitar situações de exposição indevida e vulnerabilizar frequentadores diante de possíveis abordagens inadequadas. A proposta estabelece prazo de até 180 dias para adequação dos estabelecimentos após a regulamentação da lei.