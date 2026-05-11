Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Banheiros públicos de Salvador podem ser obrigados a ter divisórias em mictórios

Medida visa combater o assédio, segundo relator da proposta

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 11 de maio de 2026 às 19:39

Projeto quer que banheiros públicos de Salvador tenham divisórias
Projeto quer que banheiros públicos de Salvador tenham divisórias Crédito: Divulgação

Um projeto de lei apresentado na Câmara de Vereadores de Salvador prevê a obrigatoriedade de instalação de divisórias individuais entre mictórios em banheiros masculinos de uso coletivo em Salvador. O vereador Marcelo Guimarães Neto (União), autor da proposta, afirma que o aumento de casos de assédio e importunação sexual se tornou uma preocupação crescente nos locais.

A proposta prevê a adequação de espaços públicos e privados, como shoppings, escolas, estádios, terminais de transporte, cinemas, teatros e repartições públicas. Segundo o texto, a medida busca ampliar a privacidade, a dignidade e a segurança dos usuários, especialmente crianças e adolescentes que frequentam esses ambientes.

“É uma medida simples, de baixo custo e que contribui diretamente para garantir mais respeito, privacidade e proteção nos espaços coletivos. Precisamos criar ambientes mais seguros, principalmente para crianças e adolescentes”, afirmou o vereador. 

O projeto também diz que a ausência de barreiras físicas entre mictórios pode facilitar situações de exposição indevida e vulnerabilizar frequentadores diante de possíveis abordagens inadequadas. A proposta estabelece prazo de até 180 dias para adequação dos estabelecimentos após a regulamentação da lei.

Em caso de descumprimento, o texto prevê aplicação de advertência, multa e até interdição parcial em situações de reincidência. O texto será avaliado em comissões antes de ser votado em plenário. 

Mais recentes

Imagem - Quase 50 aves silvestres são resgatadas em Feira do Rolo na Bahia

Quase 50 aves silvestres são resgatadas em Feira do Rolo na Bahia
Imagem - Dois baianos morrem após incêndio em fazenda de café no Espírito Santo

Dois baianos morrem após incêndio em fazenda de café no Espírito Santo
Imagem - Homem suspeito de agredir e jogar mulher de laje é preso em Salvador

Homem suspeito de agredir e jogar mulher de laje é preso em Salvador