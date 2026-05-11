Homem suspeito de agredir e jogar mulher de laje é preso em Salvador

Maysa Polcri
Publicado em 11 de maio de 2026 às 19:10
O homem suspeito de matar Kelly Liliane Freitas do Nascimento, de 42 anos, em Salvador, foi preso nesta segunda-feira (11), após se apresentar à polícia. As investigações apontam que a mulher foi espancada e atirada pela janela do segundo andar do imóvel, no bairro do Iapi, no domingo (10).
Segundo a Polícia Civil, Kelly foi encontrada morta em via pública, em frente à residência onde morava com o investigado, apresentando graves lesões traumáticas cranianas compatíveis com queda de elevada altura.
A perícia realizada dentro do imóvel identificou vestígios de sangue no interior do quarto, além de indícios de agressão física prévia e sinais de luta corporal, o que reforça a hipótese de feminicídio praticado em contexto de violência doméstica.
O homem, de 45 anos, contou à polícia que deixou a casa logo após o ocorrido, abandonando inclusive pertences pessoais e aparelho celular na residência. Ele está custodiado à disposição da Justiça.