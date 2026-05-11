MUTIRÃO

Colégio de Salvador recebe ação gratuita de emissão da nova carteira de identidade

Atendimento será por ordem de chegada

Maysa Polcri

Publicado em 11 de maio de 2026 às 19:00

Nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) Crédito: Divulgação

O SAC realiza um atendimento especial para emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) no Colégio Estadual Clarice Santiago dos Santos, no bairro do Arenoso, em Salvador. O serviço será realizado entre terça (12) e sexta-feira (15), das 8h às 17h.

Os atendimentos serão por ordem de chegada, com o limite de 150 senhas por dia. O objetivo é atender à grande procura pelo documento, oferecendo mais um local para emissão da CIN, além dos 14 postos fixos do SAC na capital baiana. Também é possível solicitar o documento online (confira abaixo).

Passo a passo para solicitar a CIN 1 de 5

Desde a implantação, em julho de 2024, o Estado da Bahia já realizou mais de 3 milhões de emissões da nova Carteira de Identidade Nacional. O novo documento só será obrigatório a todos os cidadãos brasileiros a partir de março de 2032. A primeira via da CIN, disponível a todas as pessoas, é gratuita.

Para fazer o documento é necessário apresentar a certidão original em mãos, seja de nascimento ou de estado civil atualizada. A CIN permite incluir outros números de documentos como CNH, carteira de trabalho, título de eleitor e certificado militar.

Além disso, podem ser adicionadas também condições de saúde, como o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e deficiências auditiva, visual, física e intelectual; e informações como tipo sanguíneo, fator RH e opção por ser doador de órgão.



Outra novidade é a inclusão do nome social a pedido do próprio cidadão. Caso haja mudança de nome na certidão de nascimento fica valendo apenas este novo registro. A CIN também possui uma versão digital que estará disponível no GOV.BR três dias após a impressão.

O documento ainda consta um QR Code para verificação da autenticidade e verificação de dados. A CIN tem validade de acordo com a faixa etária do cidadão: de 0 a 12 anos incompletos, validade de 5 anos; 12 a 60 anos incompletos, validade de 10 anos; acima de 60 anos, validade indeterminada.

Serviço

Atendimento da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN)

Onde: Colégio Estadual Clarice Santiago dos Santos, no Arenoso

Quando: entre 12 a 15 de maio, por ordem de chegada, com senhas limitadas