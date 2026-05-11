Colégio de Salvador recebe ação gratuita de emissão da nova carteira de identidade

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Maysa Polcri
Publicado em 11 de maio de 2026 às 19:00
O SAC realiza um atendimento especial para emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) no Colégio Estadual Clarice Santiago dos Santos, no bairro do Arenoso, em Salvador. O serviço será realizado entre terça (12) e sexta-feira (15), das 8h às 17h.
Os atendimentos serão por ordem de chegada, com o limite de 150 senhas por dia. O objetivo é atender à grande procura pelo documento, oferecendo mais um local para emissão da CIN, além dos 14 postos fixos do SAC na capital baiana. Também é possível solicitar o documento online (confira abaixo).
Passo a passo para solicitar a CIN
Desde a implantação, em julho de 2024, o Estado da Bahia já realizou mais de 3 milhões de emissões da nova Carteira de Identidade Nacional. O novo documento só será obrigatório a todos os cidadãos brasileiros a partir de março de 2032. A primeira via da CIN, disponível a todas as pessoas, é gratuita.
Para fazer o documento é necessário apresentar a certidão original em mãos, seja de nascimento ou de estado civil atualizada. A CIN permite incluir outros números de documentos como CNH, carteira de trabalho, título de eleitor e certificado militar.
Além disso, podem ser adicionadas também condições de saúde, como o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e deficiências auditiva, visual, física e intelectual; e informações como tipo sanguíneo, fator RH e opção por ser doador de órgão.
Outra novidade é a inclusão do nome social a pedido do próprio cidadão. Caso haja mudança de nome na certidão de nascimento fica valendo apenas este novo registro. A CIN também possui uma versão digital que estará disponível no GOV.BR três dias após a impressão.
O documento ainda consta um QR Code para verificação da autenticidade e verificação de dados. A CIN tem validade de acordo com a faixa etária do cidadão: de 0 a 12 anos incompletos, validade de 5 anos; 12 a 60 anos incompletos, validade de 10 anos; acima de 60 anos, validade indeterminada.
Atendimento da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN)
Onde: Colégio Estadual Clarice Santiago dos Santos, no Arenoso
Quando: entre 12 a 15 de maio, por ordem de chegada, com senhas limitadas
Quanto: Gratuito