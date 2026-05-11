ESTAVAM INTERNADOS

Dois baianos morrem após incêndio em fazenda de café no Espírito Santo

Vítimas são do Povoado Curral Novo, no município de Barra, no oeste baiano

Maysa Polcri

Publicado em 11 de maio de 2026 às 19:32

Ilmar Gama de Souza (esquerda) e Gildeson Gama Leite (direita) Crédito: Reprodução

Morreu, na madrugada desta segunda-feira (11), o segundo trabalhador baiano vítima de um incêndio no Espírito Santo em 5 de maio. Ele foi identificado como Ilmar Gama de Souza, de 31 anos. Na quinta-feira (7), Gildeson Gama Leite, de 30 anos, também não resistiu aos ferimentos e teve a morte confirmada. Outros dois homens seguem internados em estado grave.

O incêndio aconteceu após o primeiro dia de trabalho dos baianos, que saíram da cidade de Barra, no oeste baiano, para trabalhar em uma colheita de café na cidade de Vila Valério. Eles estavam juntos no mesmo alojamento, que foi tomado por chamas durante a madrugada. O caso é apurado pelo Ministério Público do Trabalho no Espírito Santo (MPT-ES).

Explosão em colheita de café no Espírito Santo 1 de 8

A administradora da fazenda, Fernanda Kefler, disse ao g1 que há a suspeita de que o fogo tenha começado após um curto-circuito em uma tomada onde celulares estavam carregando. As vítimas tiveram entre 30% e 50% dos corpos queimados e precisaram ser intubadas