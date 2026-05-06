INCÊNDIO GRAVE

Trabalhadores baianos feridos em incêndio trabalharam apenas um dia no Espírito Santo

Vítimas são do Povoado Curral Novo, no município de Barra, no oeste baiano

Millena Marques

Publicado em 6 de maio de 2026 às 16:38

Explosão na colheita de café do Espírito Santo Crédito: Reprodução

Os quatro trabalhadores baianos que ficaram gravemente feridos após uma explosão em Vila Valério, no noroeste do Espírito Santo, trabalhram apenas um dia na na colheita de café. O incêndio ocorreu no alojamento onde os funcionários estavam, na madrugada de terça-feira (4).

De acordo com informações do g1 Espírito Santo, as vítimas tiveram entre 30% e 50% dos corpos queimados e precisaram ser intubadas. Os quatro foram transportadas pelo Notaer em dois helicópteros para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Grande Vitória.

Explosão em colheita de café no Espírito Santo 1 de 8

As vítimas foram identificadas como Aldino Alves Almeida, de 28 anos, Gildeson Gama Leite, de 30, Milton Neves Souza, 48, e Ilmar Gama de Souza, de 31. Os trabalhadores feridos são do Povoado Curral Novo, no município de Barra, no oeste da Bahia.

“A história contada é que houve um vazamento de gás e, ao levantar com o cheiro, um deles teria acendido um isqueiro. Mas essa informação é uma informação de terceiros”, disse o secretário.

Geltner disse que uma pessoa teria telefonado para o Pronto Atendimento pedindo socorro por volta das 4h. Em seguida, os trabalhadores foram socorridos por agentes do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu).