EXTREMO SUL

Bebê morre após sofrer choque elétrico em fio de ventilador na Bahia

Caso aconteceu em Santa Cruz Cabrália, no extremo sul da Bahia

Millena Marques

Publicado em 5 de maio de 2026 às 17:05

Hopsital Crédito: Reprodução/Google Street View

Uma menina de um ano, identificada como Ana Sol das Neves Santos, morreu após sofrer um choque elétrico com um fio de ventilador, dentro de casa, em Santa Cruz Cabrália, no extremo sul da Bahia, no domingo (3).

De acordo com a Polícia Civil, o caso ocorreu no bairro Ouro Verde. Ana Sol foi encaminhada para uma unidade hospitalar, mas já não apresentava sinais vitais ao dar entrada no hospital.

Segundo informações da TV Santa Cruz, afiliada da Rede Bahia na região, os pais relataram que houve uma queda de energia na residência. Ao notar a situação, eles comelaram relato dos pais, houve uma queda de energia na residência no momento do ocorrido. Ao perceberem a situação, eles passaram a procurar a filha e a encontraram caída no chão, ao lado de um ventilador que estava sobre uma cadeira antes da interrupção no fornecimento de energia.