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Acordo com o MP prevê medidas de segurança e preservação em santuário famoso na Bahia

Medidas incluem gestão de risco, proteção do patrimônio e segurança de visitantes

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 5 de maio de 2026 às 17:40

Romaria em Bom Jesus da Lapa
Romaria em Bom Jesus da Lapa Crédito: Mateus Pereira/GOVBA

Um acordo que estabelece medidas de segurança e preservação do Santuário de Bom Jesus da Lapa, no oeste da Bahia, será firmado pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA), gestão municipal e a Diocese local. O evento de celebração acontecerá na sede do MP, em Salvador, na quarta-feira (6), a partir das 9 horas. 

O documento prevê medidas relacionadas às casas em situação de risco e implantação de um programa contínuo de avaliação e controle geológico da localidade. 

Romaria em Bom Jesus da Lapa

Romaria em Bom Jesus da Lapa por Divulgação
Santa Dulce dos Pobres no santuário de Bom Jesus da Lapa por Acervo Pessoal
Bom Jesus da Lapa por Prefeitura de Bom Jesus da Lapa
Romaria em Bom Jesus da Lapa por Mateus Pereira/GOVBA
6º dia do novenário do Bom Jesus da Lapa por Uelder Negrão/Acervo do Santuário
Romaria a Bom Jesus da Lapa foi reconhecida como patrimônio imaterial da Bahia em 2022 por João Machado/Divulgação
Centenas de milhares de pessoas visitam anualmente o Santuário de Bom Jesus da Lapa por João Machado/Divulgação
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Romaria em Bom Jesus da Lapa por Divulgação

Desde o ano passado, ações de prevenção e controle têm sido realizadas no santuário, como remoção controlada de blocos instáveis, manejo de áreas críticas e interdições pontuais. O objetivo é garantir a segurança de romeiros, visitantes e trabalhadores, além da preservação do patrimônio. 

Em maio de 2024, o Ministério Público da Bahia recebeu um relatório, produzido a partir de imagens, que mostrou “alto risco” de queda de pedras da formação rochosa transformada em atração religiosa, o que pode provocar acidentes. O risco de acidente, segundo o MP-BA, se agravou desde 2016, com o “aumento do número de residências no entorno das rochas e de pessoas”. “Foram apresentadas imagens, evidenciando pontos de deslocamento de rochas”, afirmou o promotor José Franclin Andrade de Souza, do MP.

Entre 28 de julho e 6 de agosto, um milhão de pessoas lotam a cidade onde moram 65 mil habitantes, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A tradição tem 333 anos e é reconhecida como Patrimônio Imaterial do Estado da Bahia.

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