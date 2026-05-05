ENTENDA

Acordo com o MP prevê medidas de segurança e preservação em santuário famoso na Bahia

Medidas incluem gestão de risco, proteção do patrimônio e segurança de visitantes

Maysa Polcri

Publicado em 5 de maio de 2026 às 17:40

Romaria em Bom Jesus da Lapa Crédito: Mateus Pereira/GOVBA

Um acordo que estabelece medidas de segurança e preservação do Santuário de Bom Jesus da Lapa, no oeste da Bahia, será firmado pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA), gestão municipal e a Diocese local. O evento de celebração acontecerá na sede do MP, em Salvador, na quarta-feira (6), a partir das 9 horas.

O documento prevê medidas relacionadas às casas em situação de risco e implantação de um programa contínuo de avaliação e controle geológico da localidade.

Romaria em Bom Jesus da Lapa 1 de 7

Desde o ano passado, ações de prevenção e controle têm sido realizadas no santuário, como remoção controlada de blocos instáveis, manejo de áreas críticas e interdições pontuais. O objetivo é garantir a segurança de romeiros, visitantes e trabalhadores, além da preservação do patrimônio.

Em maio de 2024, o Ministério Público da Bahia recebeu um relatório, produzido a partir de imagens, que mostrou “alto risco” de queda de pedras da formação rochosa transformada em atração religiosa, o que pode provocar acidentes. O risco de acidente, segundo o MP-BA, se agravou desde 2016, com o “aumento do número de residências no entorno das rochas e de pessoas”. “Foram apresentadas imagens, evidenciando pontos de deslocamento de rochas”, afirmou o promotor José Franclin Andrade de Souza, do MP.