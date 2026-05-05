SERVIÇO

SAC realiza atendimento exclusivo em 74 postos da Bahia neste sábado (9)

7ª edição do Projeto Cidadão 60+ acontece em postos da capital, na Região Metropolitana e interior do estado

Millena Marques

Publicado em 5 de maio de 2026 às 17:25

Projeto Cidadão 60+ Crédito: Divulgação

O SAC realiza um atendimento exclusivo para idosos neste sábado (9). O serviço oferecido é somente a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN). A ação faz parte da 7ª edição do Projeto Cidadão 60+, que oferece a CIN apenas para o público idoso em postos da rede SAC na capital, Região Metropolitana (RMS) e no interior do Estado.

O atendimento acontecerá durante a manhã e precisa ser agendado previamente. A marcação deve ser feita através do call center: (71) 4020-5353 (ligação de celular) ou 0800 071 5353 (ligação de fixo).

Passo a passo para solicitar a CIN 1 de 5

Na capital e RMS 17 postos fixos participam da ação. No interior são 20 unidades e ainda mais 37 Pontos SAC. A ação, que acontece durante um sábado por mês, é exclusiva para pessoas a partir de 60 anos de idade, conforme estabelecido pelo Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003). O intuito é oferecer um atendimento específico e ainda mais acolhedor a esse público.

CIN

A primeira via da CIN é gratuita e terá o Cadastro de Pessoa Física (CPF) como número único de identificação. Para fazer o documento é necessário apresentar a certidão original em mãos de acordo com o estado civil. Caso a certidão esteja plastificada é preciso levar também uma cópia. Vale destacar que a CIN permite incluir também condições de saúde, como o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e deficiências auditiva, visual, física e intelectual; e até informações como tipo sanguíneo, fator RH e opção por ser doador de órgão.