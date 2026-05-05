Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

SAC realiza atendimento exclusivo em 74 postos da Bahia neste sábado (9)

7ª edição do Projeto Cidadão 60+ acontece em postos da capital, na Região Metropolitana e interior do estado

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 5 de maio de 2026 às 17:25

Projeto Cidadão 60+
Projeto Cidadão 60+ Crédito: Divulgação

O SAC realiza um atendimento exclusivo para idosos neste sábado (9). O serviço oferecido é somente a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN). A ação faz parte da 7ª edição do Projeto Cidadão 60+, que oferece a CIN apenas para o público idoso em postos da rede SAC na capital, Região Metropolitana (RMS) e no interior do Estado.

O atendimento acontecerá durante a manhã e precisa ser agendado previamente. A marcação deve ser feita através do call center: (71) 4020-5353 (ligação de celular) ou 0800 071 5353 (ligação de fixo).

Passo a passo para solicitar a CIN

1. Acesse o portal oficial Entre no site do Gov.br e procure a área de emissão da nova identidade. por Divulgação
2. Escolha seu estado O sistema exibirá um mapa do Brasil. Selecione o estado onde você mora para ser redirecionado ao órgão responsável pela emissão. por Divulgação/ SSPBA
3. Faça login na conta Gov.br É necessário ter conta nível prata ou ouro. A validação pode ser feita com reconhecimento facial pelo celular. por Divulgação
4. Verifique seus dados Confirme se o CPF está regular e se as informações pessoais estão atualizadas e iguais às da certidão. por Divulgação
5. Agende o atendimento Escolha data e horário para comparecer ao posto apenas para a coleta biométrica. por Divulgação
1 de 5
1. Acesse o portal oficial Entre no site do Gov.br e procure a área de emissão da nova identidade. por Divulgação

Na capital e RMS 17 postos fixos participam da ação. No interior são 20 unidades e ainda mais 37 Pontos SAC. A ação, que acontece durante um sábado por mês, é exclusiva para pessoas a partir de 60 anos de idade, conforme estabelecido pelo Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003). O intuito é oferecer um atendimento específico e ainda mais acolhedor a esse público.

Leia mais

Imagem - SAC realiza atendimento especial em shopping de Salvador até 19 de maio

SAC realiza atendimento especial em shopping de Salvador até 19 de maio

Imagem - Estação de metrô recebe mutirão para emitir carteira de identificação de pessoas com autismo

Estação de metrô recebe mutirão para emitir carteira de identificação de pessoas com autismo

Imagem - Prefeitura de Salvador abre inscrições para cursos gratuitos de qualificação profissional; veja como participar

Prefeitura de Salvador abre inscrições para cursos gratuitos de qualificação profissional; veja como participar

CIN

A primeira via da CIN é gratuita e terá o Cadastro de Pessoa Física (CPF) como número único de identificação. Para fazer o documento é necessário apresentar a certidão original em mãos de acordo com o estado civil. Caso a certidão esteja plastificada é preciso levar também uma cópia. Vale destacar que a CIN permite incluir também condições de saúde, como o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e deficiências auditiva, visual, física e intelectual; e até informações como tipo sanguíneo, fator RH e opção por ser doador de órgão.

A CIN também possui uma versão digital que estará disponível no GOV.BR três dias após a impressão. O documento ainda consta um QR Code para verificação da autenticidade e verificação de dados. A CIN tem validade de acordo com a faixa etária do cidadão: de 0 a 12 anos incompletos, validade de 5 anos; 12 a 60 anos incompletos, validade de 10 anos; acima de 60 anos, validade indeterminada. Para outras informações, a Saeb disponibiliza o site oficial (https://www.ba.gov.br/administracao/) e o site do SAC (www.sac.ba.gov.br).

Tags:

Bahia Salvador

Mais recentes

Imagem - Você sabe o que é burnout materno? Entenda os sintomas e como prevenir a condição que afeta 9 em cada 10 mães no Brasil

Você sabe o que é burnout materno? Entenda os sintomas e como prevenir a condição que afeta 9 em cada 10 mães no Brasil
Imagem - Acordo com o MP prevê medidas de segurança e preservação em santuário famoso na Bahia

Acordo com o MP prevê medidas de segurança e preservação em santuário famoso na Bahia
Imagem - Xaropes para tosse entram no radar médico por risco cardíaco e reforçam alerta sobre automedicação

Xaropes para tosse entram no radar médico por risco cardíaco e reforçam alerta sobre automedicação