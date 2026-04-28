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Prefeitura de Salvador abre inscrições para cursos gratuitos de qualificação profissional; veja como participar

Vagas contemplam áreas estratégicas do comércio, dos serviços e das rotinas administrativas

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 28 de abril de 2026 às 15:11

Lucas Moura/Secom PMS
Lucas Moura/Secom PMS Crédito: Lucas Moura/Secom PMS

A Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda (Semdec), abriu vagas para cursos gratuitos de qualificação profissional dentro do Programa Treinar para Empregar. As vagas contemplam áreas estratégicas do comércio, dos serviços e das rotinas administrativas.

As capacitações são coordenadas pelo Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm). As aulas estão programadas para ocorrer nos meses de maio, junho e julho.

De acordo com a prefeitura, a iniciativa integra o planejamento estratégico municipal para fortalecer a economia local, oferecendo aos participantes ferramentas práticas e atualizadas que aumentam a competitividade no mercado.

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A secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda, Mila Paes, destacou a importância da qualificação para o crescimento da cidade. “Estamos trabalhando para transformar a realidade das pessoas por meio da educação profissional contínua. Quando qualificamos o trabalhador, elevamos a produtividade das nossas empresas locais e tornamos Salvador um polo ainda mais atrativo e seguro para a instalação de novos negócios”, afirmou.

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Confira abaixo a relação de cursos oferecidos nesta rodada e seus respectivos períodos de inscrição:

Desenvolvedor de Games (presencial)

11/05 a 27/07

https://forms.gle/3o8xFnpdpttLQW698

Estoquista (presencial)

11/05 a 27/07

https://forms.gle/J225NLk2vdsVQRM26

Instalador e Reparador de Cabeamento Estrurado (presencial)

05/05 a 31/07

https://forms.gle/esZojoPPW4kua7Ez6

Cozinheiro Industrial (presencial)

05/05 a 29/07

https://forms.gle/ruHFjf82CgYmeJWA9

Padeiro/Confeiteiro Saudável (presencial)

05/05 a 29/07

https://forms.gle/yBcmhr32BvQdFBvo8

Marmita Saudável (presencial)

11/05 a 28/05

https://forms.gle/v8wLgMWaNuRYyEkW6

Tags:

Salvador Emprego Concurso Oportunidade Prefeitura de Salvador

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