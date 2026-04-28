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Mototaxista é morto pelo próprio irmão enquanto trocava pneu de veículo em Teixeira de Freitas

Vítima foi identificada como Sérgio Chaves dos Santos

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 28 de abril de 2026 às 16:52

Delegacia Teixeira de Freitas
Delegacia Teixeira de Freitas Crédito: Google Street View

Um homem de 46 anos, identificado como Sérgio Chaves dos Santos, foi morto a tiros pelo próprio irmão no município de Teixeira de Freitas, no sul da Bahia, na manhã desta terça-feira (28).

De acordo com informações da Polícia Civil, o caso aconteceu no bairro Santa Rita. Testemunhas relataram a um site local que Sérgio foi baleado enquanto trocava o pneu de um veículo em uma borracharia.

A Polícia informou que a vítima foi assassinada após uma discussão na borracharia.

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Após o crime, o suspeito se apresentou na unidade policial e vai responder ao inquérito em liberdade. Guias para perícia e remoção do corpo foram expedidas. A Delegacia Territorial (DT/Teixeira de Freitas) investiga o caso.

Tags:

Crime Polícia

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