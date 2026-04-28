CRIME

Mototaxista é morto pelo próprio irmão enquanto trocava pneu de veículo em Teixeira de Freitas

Vítima foi identificada como Sérgio Chaves dos Santos

Millena Marques

Publicado em 28 de abril de 2026 às 16:52

Delegacia Teixeira de Freitas Crédito: Google Street View

Um homem de 46 anos, identificado como Sérgio Chaves dos Santos, foi morto a tiros pelo próprio irmão no município de Teixeira de Freitas, no sul da Bahia, na manhã desta terça-feira (28).

De acordo com informações da Polícia Civil, o caso aconteceu no bairro Santa Rita. Testemunhas relataram a um site local que Sérgio foi baleado enquanto trocava o pneu de um veículo em uma borracharia.

A Polícia informou que a vítima foi assassinada após uma discussão na borracharia.