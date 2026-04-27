INSPEÇÃO

Fiscalização apreende quase uma tonelada de carne no interior da Bahia

Motorista de veículo onde a carne estava foi preso por porte ilegal de arma

Millena Marques

Publicado em 27 de abril de 2026 às 14:03

Carne clandestina Crédito: Reprodução

Quase uma tonelada de carne de abate clandestino foi apreendida em Camacan, no extremo sul da Bahia, no domingo (26). O motorista do caminhão que carregava a carga foi preso por porte ilegal de arma.

De acordo com a Agência de Defesa Agropecuária da Bahia, o motorista foi abordado durante uma fiscalização de rotina. As carnes foram encontradas no veículo em condições inadequadas de armazenamento.

As carnes saíram de um abatedouro que foi interditado no município de Pau Brasil, no sul do estado.