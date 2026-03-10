Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Fiscalização recolhe mais de 1 tonelada de alimentos vencidos e estragados em supermercado

Multa pode chegar a R$ 38 mil

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 10 de março de 2026 às 21:23

Vigilância Sanitária apreende 1.300kg de produtos impróprios para o consumo em supermercado
Vigilância Sanitária apreende 1.300kg de produtos impróprios para o consumo em supermercado Crédito: Divulgação

Cerca de 1.300 kg de alimentos e produtos não perecíveis inadequados para consumo foram apreendidos pela Vigilância Sanitária de Maceió (Visa). Os produtos foram encontrados nesta terça-feira (10), durante fiscalização na parte alta da Capital alagoana. O supermercado já havia sido alvo de outras fiscalizações.

Segundo o chefe especial da Visa, Airton Santos, a inspeção que originou o recolhimentos dos produtos com validade vencida aconteceu no bairro do Clima Bom, em apenas um supermercado.

Vigilância Sanitária apreende 1.300kg de produtos impróprios para o consumo em supermercado

Vigilância Sanitária apreende 1.300kg de produtos impróprios para o consumo em supermercado por Divulgação
Vigilância Sanitária apreende 1.300kg de produtos impróprios para o consumo em supermercado por Divulgação
Vigilância Sanitária apreende 1.300kg de produtos impróprios para o consumo em supermercado por Divulgação
Vigilância Sanitária apreende 1.300kg de produtos impróprios para o consumo em supermercado por Divulgação
Vigilância Sanitária apreende 1.300kg de produtos impróprios para o consumo em supermercado por Divulgação
Vigilância Sanitária apreende 1.300kg de produtos impróprios para o consumo em supermercado por Divulgação
Vigilância Sanitária apreende 1.300kg de produtos impróprios para o consumo em supermercado por Divulgação
Vigilância Sanitária apreende 1.300kg de produtos impróprios para o consumo em supermercado por Divulgação
Vigilância Sanitária apreende 1.300kg de produtos impróprios para o consumo em supermercado por Divulgação
1 de 9
Vigilância Sanitária apreende 1.300kg de produtos impróprios para o consumo em supermercado por Divulgação

“Foram encontrados produtos perecíveis armazenados de forma irregular, alguns com prazo de validade vencido e outros estragados. Dentre os produtos estão salsicha, atum, carne bovina, peito de frango e lasanha”, informou Airton.

De acordo com os procedimentos da Visa, os produtos foram descartados no aterro sanitário da capital e o estabelecimento foi autuado e deverá responder a processo administrativo, cuja penalidade inclui multa no valor de R$ 180 a R$ 38 mil reais, havendo reincidência de infração, como é o caso deste estabelecimento.

Mais recentes

Imagem - Uber é condenada a indenizar atleta paralímpica após motorista recusar corrida

Uber é condenada a indenizar atleta paralímpica após motorista recusar corrida
Imagem - Governo dá cinco dias para TikTok explicar trend que simula violência contra mulheres

Governo dá cinco dias para TikTok explicar trend que simula violência contra mulheres
Imagem - Resultado da Timemania 2365, desta terça-feira (10)

Resultado da Timemania 2365, desta terça-feira (10)

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura abre processo seletivo com 242 vagas imediatas a partir do nível fundamental
01

Prefeitura abre processo seletivo com 242 vagas imediatas a partir do nível fundamental

Imagem - Resultado da Quina 6972, desta terça-feira (10)
02

Resultado da Quina 6972, desta terça-feira (10)

Imagem - Resultado da Lotofácil 3632, desta terça-feira (10)
03

Resultado da Lotofácil 3632, desta terça-feira (10)

Imagem - Acesso da Avenida ACM é fechado após inauguração de novo viaduto
04

Acesso da Avenida ACM é fechado após inauguração de novo viaduto