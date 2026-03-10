SAÚDE

Fiscalização recolhe mais de 1 tonelada de alimentos vencidos e estragados em supermercado

Multa pode chegar a R$ 38 mil

Elaine Sanoli

Publicado em 10 de março de 2026 às 21:23

Vigilância Sanitária apreende 1.300kg de produtos impróprios para o consumo em supermercado Crédito: Divulgação

Cerca de 1.300 kg de alimentos e produtos não perecíveis inadequados para consumo foram apreendidos pela Vigilância Sanitária de Maceió (Visa). Os produtos foram encontrados nesta terça-feira (10), durante fiscalização na parte alta da Capital alagoana. O supermercado já havia sido alvo de outras fiscalizações.

Segundo o chefe especial da Visa, Airton Santos, a inspeção que originou o recolhimentos dos produtos com validade vencida aconteceu no bairro do Clima Bom, em apenas um supermercado.

“Foram encontrados produtos perecíveis armazenados de forma irregular, alguns com prazo de validade vencido e outros estragados. Dentre os produtos estão salsicha, atum, carne bovina, peito de frango e lasanha”, informou Airton.