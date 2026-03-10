Acesse sua conta
Pagodeiro Juliano Garcia morre aos 30 anos e deixa filho de 3 anos

Cantor e banjista estava internado em Porto Alegre devido a complicações da doença; artista compartilhava nas redes sociais a rotina de tratamento

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 10 de março de 2026 às 22:40

Juliano Garcia
Juliano Garcia Crédito: Reprodução

O músico Juliano Garcia, integrante do grupo de pagode Vibração, morreu na segunda-feira (9), em Porto Alegre (RS), após complicações provocadas pela leucemia. O artista tinha 30 anos e lutava contra a doença desde 2024.

Diagnosticado com leucemia linfoide aguda em maio daquele ano, Juliano estava hospitalizado havia mais de um mês. Ao longo do tratamento, ele utilizava as redes sociais para dividir com os seguidores momentos da rotina médica, incluindo sessões de quimioterapia e o transplante de medula.

Advogado por formação, ele tinha na música uma das grandes paixões. No grupo Vibração, atuava como cantor e também tocava banjo. A banda publicou uma homenagem após a confirmação da morte do artista.

"E hoje ele resolveu cantar e tocar banjo nas paragens do nosso criador. Com certeza Deus te recebeu de braços abertos e com um orgulho gigante da tua trajetória e da tua luta! Boa viagem, nosso 10", escreveu o perfil oficial do grupo.

A notícia provocou manifestações de pesar entre músicos e fãs. Nas redes sociais, artistas do pagode e admiradores deixaram mensagens de despedida. O cantor Salgadinho comentou a publicação lamentando a morte do colega. Integrantes do grupo Chocolate, conhecido pelo sucesso "Alô, Virgínia", também se solidarizaram com a família.

Juliano Garcia deixa o filho Bernardo, de 3 anos. A cerimônia de despedida ocorreu na noite de segunda-feira (9), no Cemitério São Miguel e Almas, na capital gaúcha.

Nos últimos meses, o músico seguia atualizando o público sobre sua recuperação. Em um vídeo publicado no início de 2026, agradeceu a oportunidade de passar o Natal e o Ano Novo ao lado da família e de rever amigos. Segundo pessoas próximas, foram quase dois anos enfrentando a leucemia.

