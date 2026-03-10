FAMOSOS

Rodriguinho revela que ‘Banheira do Gugu’ provocou fim de namoro com dançarina

Cantor contou que participação no famoso quadro de TV gerou crise no relacionamento

Heider Sacramento

Publicado em 10 de março de 2026 às 22:20

Rodriguinho relembra que quadro gerou crise em namoro com Thais Gattolin Crédito: Reprodução

O cantor Rodriguinho surpreendeu ao revelar que o antigo quadro Banheira do Gugu, exibido no programa Domingo Legal, teve impacto direto no fim de seu relacionamento com a dançarina Thais Gattolin. A declaração foi feita durante entrevista ao programa O Povo Quer Saber, do UOL, apresentado por Chico Barney.

Durante a conversa, Rodriguinho relembrou que a participação no quadro, famoso nos anos 1990 e 2000 por colocar convidados em uma piscina para disputar sabonetes, acabou causando conflitos em seu namoro com Thais Gattolin. O cantor contou que, na época, os dois estavam juntos e a situação acabou gerando discussões.

Segundo o artista, a dançarina não queria que ele participasse da atração. Ainda assim, ele decidiu aceitar o convite para entrar na piscina do programa apresentado por Gugu Liberato. A Banheira do Gugu causou tanto problema que me dá até um trauma. Eu namorava com a Thais e ela dizia que não queria que eu fosse”, relembrou.

Rodriguinho também contou que o episódio acabou provocando o término do relacionamento. De acordo com o cantor, pouco tempo depois de sua participação no quadro, Thais Gattolin também foi convidada para entrar na Banheira do Gugu. O momento teria intensificado o conflito entre os dois.

Apesar da separação naquele período, a história do casal teve novos capítulos. Rodriguinho e Thais Gattolin acabaram se reconciliando posteriormente, chegaram a se casar e tiveram dois filhos juntos, Rodrigo e Vitória.