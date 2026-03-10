Rodriguinho revela que ‘Banheira do Gugu’ provocou fim de namoro com dançarina

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 10 de março de 2026 às 22:20
O cantor Rodriguinho surpreendeu ao revelar que o antigo quadro Banheira do Gugu, exibido no programa Domingo Legal, teve impacto direto no fim de seu relacionamento com a dançarina Thais Gattolin. A declaração foi feita durante entrevista ao programa O Povo Quer Saber, do UOL, apresentado por Chico Barney.
Durante a conversa, Rodriguinho relembrou que a participação no quadro, famoso nos anos 1990 e 2000 por colocar convidados em uma piscina para disputar sabonetes, acabou causando conflitos em seu namoro com Thais Gattolin. O cantor contou que, na época, os dois estavam juntos e a situação acabou gerando discussões.
Segundo o artista, a dançarina não queria que ele participasse da atração. Ainda assim, ele decidiu aceitar o convite para entrar na piscina do programa apresentado por Gugu Liberato. A Banheira do Gugu causou tanto problema que me dá até um trauma. Eu namorava com a Thais e ela dizia que não queria que eu fosse”, relembrou.
Rodriguinho
Rodriguinho também contou que o episódio acabou provocando o término do relacionamento. De acordo com o cantor, pouco tempo depois de sua participação no quadro, Thais Gattolin também foi convidada para entrar na Banheira do Gugu. O momento teria intensificado o conflito entre os dois.
Apesar da separação naquele período, a história do casal teve novos capítulos. Rodriguinho e Thais Gattolin acabaram se reconciliando posteriormente, chegaram a se casar e tiveram dois filhos juntos, Rodrigo e Vitória.
Em entrevistas recentes, a dançarina afirmou que, mesmo após o fim do casamento, os dois mantêm uma relação de respeito e amizade, especialmente por causa dos filhos.