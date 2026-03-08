Acesse sua conta
Prefeitura abre processo seletivo com 242 vagas imediatas a partir do nível fundamental

Cadastro de reserva também será formado para diversos cargos na administração municipal

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 8 de março de 2026 às 12:55

Câmara abre concurso com vagas imediatas e salários de até R$ 8,5 mil
Salários variam conforme cargo Crédito: Shutterstock

A Prefeitura de Itarumã, em Goiás, abriu inscrições para um processo seletivo simplificado com 242 vagas temporárias em diferentes áreas da administração pública. O certame também prevê formação de cadastro de reserva com 731 oportunidades, que poderão ser convocadas conforme a necessidade do município.

Os salários variam de R$ 1.745,70 a R$ 3.862,85, dependendo do cargo e da escolaridade exigida. Há oportunidades para candidatos com ensino fundamental, médio e superior, com jornadas que chegam a 40 horas semanais.

Entre os cargos disponíveis estão auxiliar de serviços gerais, motorista, recepcionista, monitor, técnico em enfermagem, técnico agrícola, professor, psicólogo, assistente social e psicopedagogo, entre outros.

Segundo o edital, as inscrições serão realizadas presencialmente entre os dias 9 e 13 de março, no setor de protocolo da Prefeitura de Itarumã, localizada na Praça Sebastião Assis de Freitas, no centro da cidade. O atendimento ocorre das 8h às 11h e das 13h às 17h.

O processo seletivo será composto por análise de títulos, etapa que levará em conta a formação e a experiência profissional dos candidatos.

De acordo com o edital, o contrato de trabalho terá duração inicial de até dois anos, podendo ser prorrogado conforme o interesse da administração municipal.

O resultado final e a convocação dos aprovados devem ocorrer após a análise dos recursos e a homologação do processo seletivo.

O edital completo pode ser consultado aqui.

Emprego

