MedSênior expande atuação e abre mais de 60 vagas de emprego no Brasil

Operadora especializada no público 49+ reforça expansão nacional com oportunidades nas áreas assistencial, tecnológica e corporativa, além de programas de desenvolvimento e inclusão

  • Carmen Vasconcelos

Publicado em 10 de março de 2026 às 18:43

A MedSênior mantém ativo o Banco de Talentos, incluindo oportunidades específicas para Pessoas com Deficiência (PcD) Crédito: Divulgação

A MedSênior - operadora de saúde especializada no cuidado com o público a partir de 49 anos e focada em medicina preventiva e no conceito de bem envelhecer -, está com mais de 60 vagas de emprego abertas em diversas regiões do Brasil. A iniciativa acompanha a expansão da empresa e reforça seu compromisso com a excelência clínica, a inovação tecnológica e o atendimento humanizado.

As oportunidades estão distribuídas em sete estados e no Distrito Federal, com vagas nas principais capitais, como Vitória (ES), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), São Paulo (SP), Curitiba (PR), Recife (PE) e Porto Alegre (RS), além de cidades como Serra e Vila Velha (ES) e Taguatinga (DF). Algumas posições, assim como o Banco de Talentos PCD, abrangem múltiplos estados, ampliando a diversidade de oportunidades.

Entre as áreas estratégicas com vagas abertas, destacam-se oportunidades na Assistencial e Clínica, como Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem e Condutores de Ambulância; na Tecnologia e Estratégia, incluindo Administrador de Banco de Dados, Especialista em Infraestrutura e Analista de Governança de TI; e no Corporativo, com vagas para Analistas e Assistentes em setores como Educação Corporativa, Departamento Pessoal e Atendimento.

A MedSênior mantém ativo o Banco de Talentos, incluindo oportunidades específicas para Pessoas com Deficiência (PcD), reforçando seu compromisso com a inclusão e a diversidade. A empresa oferece também um pacote de benefícios que inclui plano de saúde, ticket alimentação, Wellhub (Gympass), acolhimento psicológico e folga no dia do aniversário, além de programas de desenvolvimento profissional.

“Buscamos atrair e desenvolver talentos que, acima de tudo, vivam nossa missão de transformar vidas. Queremos profissionais que contribuam para fortalecer a excelência do nosso cuidado humanizado e multidisciplinar, pilar essencial para garantir a longevidade saudável e o bem-estar de nossos beneficiários.”, reforça Lorena Furieri, Diretora Administrativa da MedSênior.

Todas as vagas e informações detalhadas estão disponíveis exclusivamente na plataforma oficial de vagas da MedSênior e no seu perfil oficial do LinkedIn. A MedSênior reforça que não cobra qualquer taxa para participação em processos seletivos.

Para mais informações, o site oficial da empresa disponibiliza orientações para os candidatos.

Sobre a MedSênior

A MedSênior é uma operadora de saúde especializada no atendimento ao público a partir dos 49 anos, com foco em medicina preventiva e no conceito do Bem Envelhecer. Seu modelo de cuidado é baseado na excelência do atendimento humanizado, personalizado e multidisciplinar, tendo como compromissos a promoção da autonomia, qualidade de vida e da longevidade saudável - tudo isso aliado à inovação e ao acompanhamento integrado da jornada do paciente.

Completando 15 anos de atuação e com 45 unidades próprias em sete estados e no Distrito Federal, além de uma ampla rede credenciada, a empresa tem a tecnologia como aliada para oferecer serviços que proporcionam qualidade de vida real aos seus mais de 270 mil beneficiários.

Com assessoria

