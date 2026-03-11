Acesse sua conta
Frente fria chega nesta quarta (11) na Bahia com chuva forte, queda da temperatura e mar agitado

Sistema afeta estados do Sul e Sudeste desde o início da semana

  • Esther Morais

Publicado em 11 de março de 2026 às 06:35

Crédito: Shutterstock

Uma frente fria que avança sobre o Brasil deve provocar mudanças no tempo em parte da Bahia a partir desta quarta-feira (11), com previsão de aumento da nebulosidade, pancadas de chuva e mar agitado no litoral. 

Segundo o Climatempo, a frente fria chega ao país associada a um ciclone extratropical em alto-mar e a uma forte massa de ar frio de origem polar, considerada incomum para esta época do ano. Embora o centro do sistema atue mais intensamente nas regiões Sul e Sudeste, seus efeitos devem alcançar também áreas do sul da Bahia.

O que fazer durante o temporal?

A previsão indica aumento das condições para chuva na região sul do estado, especialmente em cidades próximas ao litoral. O avanço da frente fria também pode favorecer ventos marítimos moderados e mar mais agitado.

No domingo (8), o sistema atuou principalmente sobre o Sul e parte do Sudeste do Brasil, onde houve pancadas de chuva com raios e queda de temperatura. Na segunda-feira (9) e terça-feira (10), a frente fria continuou avançando pelo litoral do Sudeste, levando aumento de nuvens e acumulados de chuva.

Já na quarta-feira (11), o sistema deve alcançar o sul da Bahia, ampliando as condições para chuva na região.

Entre os principais impactos associados à frente fria estão:

aumento do risco de chuva moderada a forte

possibilidade de raios

ventos moderados a fortes no mar

mar agitado e risco de ressaca em áreas do litoral

maior nebulosidade e queda de temperatura

