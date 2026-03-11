Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Venda irregular de canetas emagrecedoras é alvo de megaoperação policial na Bahia

Grupo é investigado por vender clandestinamente substâncias usadas no tratamento do diabetes tipo 2, mas divulgadas para fins estéticos

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 11 de março de 2026 às 06:26

Esquema de comercialização irregular de canetas emagrecedoras é alvo de megaoperação
Esquema de comercialização irregular de canetas emagrecedoras é alvo de megaoperação Crédito: Divulgação Ascom PCBA

Um esquema criminoso de comercialização irregular de substâncias divulgadas como canetas emagrecedoras é alvo da Operação Peptídeos, deflagrada nesta quarta-feira (11) pela Polícia Civil da Bahia. A ação é coordenada pela Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon), unidade vinculada ao Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic).

Durante a operação, são cumpridos mandados judiciais nas cidades de Salvador, Lauro de Freitas, Camaçari, Simões Filho e Feira de Santana, na Bahia, além da cidade de São Paulo (SP).

Venda irregular de canetas emagrecedoras é alvo de megaoperação policial na Bahia

Esquema de comercialização irregular de canetas emagrecedoras é alvo de megaoperação por Divulgação Ascom PCBA
Esquema de comercialização irregular de canetas emagrecedoras é alvo de megaoperação por Divulgação Ascom PCBA
Esquema de comercialização irregular de canetas emagrecedoras é alvo de megaoperação por Divulgação Ascom PCBA
Esquema de comercialização irregular de canetas emagrecedoras é alvo de megaoperação por Divulgação Ascom PCBA
Esquema de comercialização irregular de canetas emagrecedoras é alvo de megaoperação por Divulgação Ascom PCBA
1 de 5
Esquema de comercialização irregular de canetas emagrecedoras é alvo de megaoperação por Divulgação Ascom PCBA

Conforme as investigações, a organização criminosa atuava na venda clandestina de substâncias utilizadas no tratamento de pacientes com diabetes tipo 2, mas que vinham sendo amplamente divulgadas e comercializadas para fins estéticos e de emagrecimento. Em muitos casos, os produtos eram vendidos sem prescrição médica e fora dos padrões sanitários exigidos pela legislação.

As apurações indicam que os produtos eram comercializados principalmente por meio de redes sociais e aplicativos de mensagens. Também foram identificados indícios de transporte e armazenamento sem controle sanitário adequado, além da comercialização sem comunicação aos órgãos de vigilância sanitária.

Ozempic e Mounjaro

Medicamentos são destinados a pessoas diabéticas por Reprodução (Divulgação/Freepik)
Medicamentos são destinados a pessoas diabéticas por Reprodução (Divulgação/Freepik)
Medicamentos são destinados a pessoas diabéticas por Reprodução (Divulgação/Freepik)
Medicamentos são destinados a pessoas diabéticas por Reprodução (Divulgação/Freepik)
Medicamentos são destinados a pessoas diabéticas por Reprodução (Divulgação/Freepik)
Medicamentos são destinados a pessoas diabéticas por Reprodução (Divulgação/Freepik)
1 de 6
Medicamentos são destinados a pessoas diabéticas por Reprodução (Divulgação/Freepik)

Mais de 200 policiais civis participam da operação, envolvendo equipes de diferentes departamentos da corporação. Entre eles estão o Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), o Departamento de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), o Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco) e o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), além da Diretoria de Inteligência Policial (DIP).

A ação também conta com apoio do Departamento de Polícia Técnica (DPT), da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), da Vigilância Sanitária Municipal de Salvador (DVIS), da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core) e da Polícia Militar da Bahia (PMBA). A Operação Peptídeos segue em andamento.

Leia mais

Imagem - Mulher faz denúncia de estelionato e acaba presa por vender medicamentos para emagrecer proibidos pela Anvisa

Mulher faz denúncia de estelionato e acaba presa por vender medicamentos para emagrecer proibidos pela Anvisa

Imagem - Anvisa proíbe canetas emagrecedoras irregulares no Brasil

Anvisa proíbe canetas emagrecedoras irregulares no Brasil

Imagem - Anvisa investiga 65 mortes associadas a Ozempic, Mounjaro e outras canetas emagrecedoras

Anvisa investiga 65 mortes associadas a Ozempic, Mounjaro e outras canetas emagrecedoras

Tags:

Ozempic Mounjaro

Mais recentes

Imagem - Frente fria chega nesta quarta (11) na Bahia com chuva forte, queda da temperatura e mar agitado

Frente fria chega nesta quarta (11) na Bahia com chuva forte, queda da temperatura e mar agitado
Imagem - Trio elétrico é reconhecido como patrimônio cultural imaterial e histórico de Salvador

Trio elétrico é reconhecido como patrimônio cultural imaterial e histórico de Salvador
Imagem - Projeto que exige atestado médico para corridas de rua gera polêmica em Salvador

Projeto que exige atestado médico para corridas de rua gera polêmica em Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Pagodeiro Juliano Garcia morre aos 30 anos e deixa filho de 3 anos
01

Pagodeiro Juliano Garcia morre aos 30 anos e deixa filho de 3 anos

Imagem - Santander Fala Mundo oferece 10 mil bolsas gratuitas para aprender inglês, espanhol e francês
02

Santander Fala Mundo oferece 10 mil bolsas gratuitas para aprender inglês, espanhol e francês

Imagem - FOTOS: Veja o projeto e onde será instalada a estação Campo Grande do metrô
03

FOTOS: Veja o projeto e onde será instalada a estação Campo Grande do metrô

Imagem - Prefeitura abre processo seletivo com 242 vagas imediatas a partir do nível fundamental
04

Prefeitura abre processo seletivo com 242 vagas imediatas a partir do nível fundamental