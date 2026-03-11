CRIME

Venda irregular de canetas emagrecedoras é alvo de megaoperação policial na Bahia

Grupo é investigado por vender clandestinamente substâncias usadas no tratamento do diabetes tipo 2, mas divulgadas para fins estéticos

Esther Morais

Publicado em 11 de março de 2026 às 06:26

Esquema de comercialização irregular de canetas emagrecedoras é alvo de megaoperação Crédito: Divulgação Ascom PCBA

Um esquema criminoso de comercialização irregular de substâncias divulgadas como canetas emagrecedoras é alvo da Operação Peptídeos, deflagrada nesta quarta-feira (11) pela Polícia Civil da Bahia. A ação é coordenada pela Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon), unidade vinculada ao Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic).

Durante a operação, são cumpridos mandados judiciais nas cidades de Salvador, Lauro de Freitas, Camaçari, Simões Filho e Feira de Santana, na Bahia, além da cidade de São Paulo (SP).

Conforme as investigações, a organização criminosa atuava na venda clandestina de substâncias utilizadas no tratamento de pacientes com diabetes tipo 2, mas que vinham sendo amplamente divulgadas e comercializadas para fins estéticos e de emagrecimento. Em muitos casos, os produtos eram vendidos sem prescrição médica e fora dos padrões sanitários exigidos pela legislação.

As apurações indicam que os produtos eram comercializados principalmente por meio de redes sociais e aplicativos de mensagens. Também foram identificados indícios de transporte e armazenamento sem controle sanitário adequado, além da comercialização sem comunicação aos órgãos de vigilância sanitária.

Mais de 200 policiais civis participam da operação, envolvendo equipes de diferentes departamentos da corporação. Entre eles estão o Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), o Departamento de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), o Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco) e o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), além da Diretoria de Inteligência Policial (DIP).